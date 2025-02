Här kan du läsa allt om julkalendern från vår systertidning

"Tidstjuven" utspelas i den fiktiva staden Kråksjö med elvaåriga Clint som huvudperson. Berättelsen beskrivs som ett spännande juläventyr för hela familjen och SVT skriver att tittaren ska tas med på en "fartfylld tidsresa genom historien".

Under denna vecka från måndag till fredag har det varit inspelning i Västervik.

– Vi kommer att spela in mycket på torget vid Rådhuset, som kommer vara en huvudplats för julkalendern. Mamman i familjen jobbar inne i rådhuset. Sen har vi också spelat in på Båtsmangatan där familjen Östskog bor, alltså familjen det handlar om, säger Calle Åstrand som är regissör och manusförfattare.

I måndags spelade de in några av scenerna på Båtsmansgatan, och spelade in resterande scener därifrån på fredag. Under tisdag, onsdag och torsdag har de befunnit sig vid Rådhuset. På båda platserna har man använt sig av snökanoner och låtsassnö för att skapa en vintrig, julig stämning.

– Inspelningen går bra. Vi har lite otur med vädret med lite regn, det kan bli jobbigt speciellt med tanke på snöläggningen. Men i bild ser det fint, härligt och juligt ut, och det är ju det viktiga, säger producenten Elin Falck.

Under fredagen plockade filmteamet ihop och åkte ifrån Västervik, men inspelningen är inte över.

– Vi håller på med inspelning ända fram till mitten av april, men resten av tiden kommer vi vara i Stockholm och på Gotland, både inne studio och ute på olika platser, säger Linnea Molin som är location assistent.

