Storebro IF sörjer – tidigare ordförande har gått bort

Storebro IF är i sorg. Den tidigare ordföranden Bengt Fjällgård har gått bort. Han blev 86 år gammal. Bilden är ett montage. Foto: Privat/Arkiv

Storebro IF är i sorg. Föreningen sörjer sin tidigare ordförande Bengt Fjällgård som stilla avled under tisdagen. – Han är en stor del i att jag är en föreningsmänniska, säger barnbarnet och föreningens vice ordförande, Andreas Linder.

Bengt Fjällgård har ett långt föreningsengagemang bakom sig och var ordförande i Storebro IF mellan 1966 och 1977. Han var medlem i ungdomssektionen under stora delar av 60- och 70-talet.

Bengt Fjällgård har tilldelats föreningens silver- och guldnål samt Riksidrottsförbundets silvermedalj.

Men nu har hans föreningshjärta slutat slå. Bengt Fjällgård avled stilla på Västerviks sjukhus under tisdagen.

För Andreas Linder, vice ordförande i Storebro IF, är sorgen dubbel. Bengt Fjällgård var nämligen hans morfar.

– Han och min mormor, hans fru Gun, var väldigt involverade i föreningen från tidigt 60-tal långt in på 70-talet. Båda var väldigt aktiva i föreningen och Bengt hade en stor roll i ishockeysatsningen som gjordes under en kort period. Det har försvunnit in i historiens glömska, men det var något han brann för. Bengt var en föreningsmänniska av stora mått, säger Andreas Linder.

Rolig episod från förr

Bengt är flertalet gånger prisad för alla sina insatser i föreningens tjänst och har som nämnts fått flera hedersbetygelser för sina år med ideellt engagemang.

Andreas Linder har också en rolig episod att förtälja kring hur det begav sig förr i tiden. En historia han hoppas numera är preskriberad.

– I samband med Vimmerby IF:s 60-årsfest på Stadshotellet var en delegation från Storebro med Bengt i spetsen där. Då sägs det att man värvade en spelare från Vimmerby inne på herrarnas med en plunta. Klunken var vad övergången var värd på den tiden. Det har ingen betydelse i stort, men det säger lite om tidsandan. Bengt var en varm och hjärtlig person och de som var med då känner till om övergången.

Vem spelaren ifråga var får fortsatt vara höljt i dunkel.

– De som vet, de vet. Det blev en stark och lysande Storebroprofil av det i alla fall.

Hur mycket har Bengt betytt för dig och ditt eget engagemang?

– Han är en stor del i att jag är en föreningsmänniska. Framför allt genom den personliga koppling jag har. Min morbror, Bosse, var en stor förebild för mig och jag var med honom mycket när han tränade och spelade i Storebro. Det är klart att man färgats och präglats mycket av de här åren. Det finns många minnen att bära med sig.

Kommer hedra honom

Storebro IF är förstås tacksamma för Bengt Fjällgårds alla insatser och gärning för föreningen och planerar nu att uppmärksamma honom ytterligare på något sätt.

– Vi kommer prata om det, men jag kan tänka mig att vi vid första seriematchen i vår uppmärksammar det i någon form. Vi kommer visa att vi värdesätter hans insatser för föreningen. Jag tycker det är viktigt att man gör det och visar respekt för de medlemmar som vigt så mycket av sin tid och sitt liv åt föreningen.

Bengt Fjällgård blev 86 år.