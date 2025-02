Populär ridhjälm återkallas – brister på flera punkter

Trolle Company A/S återkallar ridhjälm Samshield Shadowmatt på grund av att kraven för stötdämpning inte uppfylls på flera punkter vid test enligt standard EN 1384:2012 punkt 5.1. Den som har köpt Samshield Shadowmatt #2K16 riskerar att vid en olycka drabbas av allvarliga hjärnskador, skriver Konsumentverket på sin hemsida.

Modellen som återkallas är Samshield Shadowmatt #2K16 med produktionsdatum 10/2020, 12/2020 och 06/2021.

Hjälmen har sålts via Svensk Ridsport, Bengts Hästsport, Stockholm Ridsport AB, Stockholm Häst Butik AB, Sharpman Sport AB, Charlies Häst & Hund, Skara Hästsport, Ale Ridsport, Glada Hästen i Spiltan, Espinge/Marietorp Ridport, Ryttarstugan AB, Hogsta Ridsport AB, Stigsbergs Gård AB, Strömsholms Ridsportbutik AB, True Horses AB, Ridersport In Sweden AB, Toben Hb/W-House Equestrian, Stallbyggen i Sölvesborg AB, Find It On Line Sweden AB och Horseonline AB.

Om du har köpt den aktuella hjälmen så uppmanas du att vända dig till företaget du köpte den av för att få information om hur du ska gå till väga för att returnera produkten och få återbetalning.