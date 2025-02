FLERA FIBERPROJEKT HOTADE – "SER INTE LOVANDE UT"

Det är åtskilliga hundra kunder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik som väntar på fiber från Open Infra.

Hos somliga har det till och med grävts i trädgården och en fiberbox sitter på väggen. Nu kan vi avslöja att fiberbolaget kan komma att avsluta projekt i norra länsdelen. Erik Stiernstedt bekräftar att framtiden är högst oviss.

– Just nu pågår en inventering av påbörjade projekt och denna planeras att slutföras under året. I de allra flesta fall återstår återställningsarbeten och i viss mån fiberarbeten. Projekt som ännu inte påbörjas kommer utvärderas under våren huruvida de ska byggas eller ej, förklarar Erik Stiernstedt när vår tidning når honom på telefon.

Hur stor risk är det att redan påbörjade projekt inte blir klara?

– Det är ganska liten risk. Det är ett ganska stort ekonomiskt incitament att göra klart det. Inventeringen görs så fort snön är borta, så vi ser vad som återstår att göra.

Om vi byter fokus, hur stor är risken att ej påbörjade projekt inte blir av?

– Stor risk. Det ser inte lovande ut.

Ska ha fått information

Mer specifikt vilka områden som påbörjats och är aktuella att göra klart vill dock inte Erik Stiernstedt gå in på, i fall att något oförutsett inträffar och det riskerar ge falska förhoppningar.

– Att vi monterat en fiberdosa hos kund behöver tyvärr inte betyda att projektet är påbörjat, utan det är när vi satt igång med anläggningsarbete. Det ska ha gått ut information till kund med uppgift om att vi påbörjat grävningen i deras projekt. De projekten slutför vi, men har kunden inte fått ett sådant brev ser det inte lika ljust ut.

Ni ska också ha skurit ner kraftigt på personal och att en hel byggavdelning lagts ner?

– Det stämmer. Mot bakgrund av det förändrade marknadsläget så kommer vi i första hand fokusera på att göra klart påbörjade projekt och därefter fatta beslut om framtiden.

Tidigare har Open Infra dragit sig ur projektet i Virserum, vilket upprörde många kunder som väntat tålmodigt på fiber under flera år. Nu är risken alltså stor att det följer fler områden, där väntetiden varit lång för kunder man tecknat avtal med.

Ser du en risk i att Open Infra tappar i förtroende?

– När vi sökte stöd och har marknadsfört vår fiber till slutkunder var vår ambition naturligtvis att vi skulle kunna slutföra dessa. Det är en stor besvikelse att vi inte lyckas med den uppgiften.

Vad skulle du säga är anledningen till att ni inte lyckats?

– Projekten har tagit väldigt mycket längre tid än vi kunde se framför oss när vi ansökte om stöden och fick dem beviljade sommaren 2021. Det omfattar väldigt många markägare, där vi gjorde bedömningen att de skulle ställa sig generellt positiva till fiberutbyggnad, givet att vi hade stöd från PTS (Post- och telestyrelsen, reds anmärkning) och Jordbruksverket.

”Beklagligt och olyckligt”

Enligt Erik Stiernstedt har bolaget också haft bekymmer internt, med underentreprenörer som inte gjort ett bra jobb. Exempelvis där fiber ligger för grunt.

– Det var i huvudsak en entreprenör som grävde mycket åt oss i Kalmar län. Det var inte bra. Hade jag kunnat backa bandet hade jag kanske inte kontrakterat honom.

– Det har gjort det svårare för oss att inhämta markavtal, givet att vårt förtroende på marknaden försämrats. Det är beklagligt och olyckligt att det inte framkommer, men ingen hade varit gladare än jag och vårt bolag om vi hade lyckats gräva fram de här projekten.

Tvingas betala tillbaka pengar

Open Infra har fått stöd för projekten i norra Kalmar län. Nu måste pengar betalas tillbaka till PTS, när projekt inte hinner bli klara.

– Alla stöd vi betalar tillbaka måste vi betala straffränta på, så vi har inte vunnit någonting utan förlorat massor. Vi har investerat massa pengar i kundavtal, som i snitt kostar oss 4 000-5 000 kronor att anskaffa och vi har lagt ner väldigt mycket pengar på markavtalsinhämtning, som kostar lika mycket i snitt att hämta in. Så vi har investerat stora belopp, helt av våra egna pengar.

– Jag förstår att slutkunderna känner sig besvikna över att inte få en fiberleverans – och jag är också oerhört besviken.

Nyhet för kommunen

På Hultsfreds kommuns samhällsbyggnadskontor kom beskedet om att projekt är hotade som en överraskning för avdelningschef Jens Karlsson och Linnéa Stolt, bredbandssamordnare.

”Ingen av oss har hört något om detta”, svarar Jens Karlsson på mail.

Kunder har som sagt fått en del arbeten gjort, det har grävts i trädgårdar och hos somliga sitter redan en fiberbox på väggen.

– I de fall projekt ej kommer byggas kommer kunderna kunna kontakta oss för demontage av fiberbox, säger Erik Stiernstedt.

När skulle du säga att era kund får ett svar, om de får fiber eller inte?

– Jag skulle säga att när vi har haft snöfritt i en-två månader har vi en väldigt klar bild.