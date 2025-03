50 kulturarrangemang i länet får bidrag – här är hela listan

*Tell it like it is (vuxna), Frödinge Bygdegårdsförening

*Barnkulturfestival (barn), Nätverket för barnkultur på Öland

*Skäggenäs ungdomsdag (barn), Skäggenäs Bygdegårdsförening

*Från himmelens topp till havets botten (barn), Kalmar kommun

*Countryeftermiddag (vuxna), Smålands Country Club

*Duran & Mollan (barn), Högsby kommun

*ÖLitt litteraturfestival (något för alla), Ölands Litterära förening

*Musik i världsarvet (vuxna), Mörbylånga kommun

*Gullabo läser på export (vuxna), Torsås kommun

*KulTur på landsbygden (vuxna), Hallingebergs Hembygdsförening

*I Gabriels fotspår (något för alla), Kalmar konstförening

*Kulturfestival (vuxna), Nostalgiföreningen i Fågelfors

*Det handlar om demokrati (vuxna), Riksteatern Vimmerby

*Ölands järnåldersvecka (vuxna), Skedemosse kulturklubb

*Dackedagen (barn), Föreningen Nils Dacke

*Familjeföreställningar på turné (barn), Torsås teaterförening

*Smalspårsresan (något för alla), Kalmar läns musikstiftelse

*Konsert (vuxna), Bjursnäs Bygdegårdsförening

*Musik i sommarkväll (vuxna), Kalmar läns Hembygdsförbund

*Bergkvaradagen (barn), Bergkvara Samhällsförening

*Författarbesök i bokbussen (vuxna), Nybro kommun

*Prowincale (vuxna), Aspelands musikförening

*Interaktiv live-slöjd (barn), Stiftelsen Capellagården

*Tant blomma (vuxna), Åforsteatern

*Ö-liv (vuxna), Borgholms kommun

*Byggnadsvårdarnas kamp (något för alla), Kalmar läns museum

*Clownlabbet (barn), Vickleby Byförening

*Den magiska boken (barn), Hultsfreds kommun

*Körworkshop med allsångsshow (barn), Rumskulla hembygdsförening

*Säg det i toner (seniorer), Västerviks kommun

*Va Sa (barn), Ålems Hembygdsförening

*Ekenäs musikfestival (alla), Ekenäs musikförening

*Barnteater (barn), Gamleby Folkpark

*Allsångskväll (något för alla), Orrefors Samhällsförening

*Mellan Rambergs kärr och Oceanen (vuxna), Kulturföreningen Chronotopia

*Heliga Birgittas avtryck i svensk kultur och historia (något för alla), Timmernabbens Samhällsförening

*Kulturkväll (vuxna), Virserums konsthall

*The Village (vuxna), Locknevi Sockenförening

* Mörlundadagen (något för alla), Mörlunda GIF

*Barnteater och författarbesök (något för alla), Vimmerby kommun

*Drive in bio (något för alla), Torsås Folkets Husförening

*Rugstorpsbiennalen (vuxna), Föreningen Rugstorpsbiennalen

*Mörtfors året runt (barn), Mörtfors Samhällsförening

*Virserums Musikdagar (något för alla), Föreningen Virserums Musikdagar

*Quilty (vuxna), Vråkabygdens Byalag

*The Complete works of Shakespeare (vuxna), Ölands Riksteaterförening

*Hennes & Movits (vuxna), Ljungby Hembygdsförening

*Jazz med mera och flera (något för alla), Jazzakademi Södra Öland

*KraxKrax (barn), Västerviks Riksteaterförening

*Träd, en vandring i den svenska skogen (vuxna), Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Källa: Region Kalmar län