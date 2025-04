Aprilskämten haglar lokalt – gick du på något?

Traditionen med aprilskämt härstammar så långt tillbaka i tiden som 1500-talet. Redan i mitten av 1600-talet förekom det att tidningar publicerade aprilskämt, då inte minst i England.

Det här har levt vidare, även om det kanske minskat något det senaste årtiondet. Inte minst till följd av debatten kring falska nyheter.

Runt om i Vimmerby och Hultsfred finns det dock aktörer som försökt spela sina följare ett spratt på sociala medier i dag. Vi har kikat runt efter vad vi har kunnat hitta och här har vi samlat några av dem.

* Dackarna byter namn inför 2025. Majoriteten av lagets förare består av danskar och speedwayprofilen Nicki Pedersen är en av dem. Den danske stjärnan ställde krav om att byta namn från Dackarna till Danskarna. Det har klubben gått med på.

Årets säsong kommer genomföras i de danska färgerna på förarställen och även klubbens logotyp byts ut.

"Allt kommer att gå i de dejlige farverna rød å hvid", skriver klubben på sina sociala medier.

Precis som Nils Dacke fick beskydd av danskarna förlitar sig nu Danskarna på sina grannar i söder.

* Vimmerby Camping hävdar på sina sociala medier att framtiden är här. Detta genom att man nu lanserar "Micro-semester". Det går ut på att man kan få hela Vimmerby Camping-känslan redan när man vaknar på morgonen.

"Doften av nyklippt gräs, fågelkvitter från Smålands skogar och ett subtilt ljud av en uppblåsbar madrass som långsamt tappar luft – allt levererat direkt hem till dig genom vår nya smarta CampSense-enhet.

– Vi märker att många längtar efter campinglivet, men inte alltid har tid att åka iväg. Därför har vi skapat en lösning för att kunna njuta av campingkänslan – utan att ens behöva lämna hemmet, säger Elisabeth Weth Wolmeryd delägare på Vimmerby Camping.

Till och med en funktion som simulerar dagg i sovrummet ska finnas.

* Semesterracet lanserar också en stor nyhet just i dag. Det handlar om att man kan festa dygnet runt på Semesterracet.

"Vi har lyssnat på er – och i år tar vi festandet till en ny nivå. Från och med årets semesterrace kommer vi att hyra in ljudisolerade containrar placerade på området, särskilt utformade för den som vill festa – när som helst på dygnet. Vi kallar det "Silent Party Zones", för att du ska kunna gå all in utan att störa grannarna", skriver arrangörerna.

Därmed blir det aldrig mer något tjafs om tider för att vara tysta på campingarna.

* Tröttnat helt på popcornsmaken? Då kan du vara lugn. RioBio i Hultsfred lanserar nämligen nyheten "Smaklösa Popcorn" just i dag.

"För alla som vill ha en mer neutral bioupplevelse erbjuder vi nu popcorn utan några som helst smakförstärkare eller kryddor. Våra smaklösa popcorn är den perfekta lösningen för den som vill ha något enkelt och kalorifritt. Varje poppat majskorn är helt neutralt och utan någon som helst smak", skriver man.

En succé? Tja, kanske.

* Hemlighöll kommunstyrelsen ett udda beslut för lokalmedia i februari? Ja, det verkar inte bättre. Kommunen har nämligen gått ut med att man beslutat att byta namn på Stora torget i Vimmerby. Blir det något med Astrid Lindgren? Eller någon av VH-hjältarna? Nej, det blir den tillförordnade kommundirektören Rolf Landholm som får torget uppkallat efter sig.

Politiken ska ha varit helt enig i sitt beslut.

– Jag vill gärna bidra med något konkret och det här namnbytet känns både konkret och rimligt med tanke på mina insatser hittills. Det skapar också balans i min egen familj med bakgrund av farsans avtryck i Hultsfred, säger Rolf Landholm.

Rolfs pappa, Tor Johansson, fick nämligen Tors Plan invigd under 2023. Nu vill sonen inte vara sämre i grannkommunen.

– Det är väl det minsta han kan göra med tanke på sin roll och den kärva ekonomin i kommunen. Ett namnbyte kostar nästan ingenting men får stort genomslag. Rolfs torg är dessutom folkligt och ett väldigt vackert namn, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Torget ska invigas i samband med Rolf Landholms födelsedag den 27 april. Kommunen väntar sig nu också reaktioner på namnbytet.

* Hultsfreds kommun släpper också en stor nyhet den här tisdagen. Kontaktvägarna in till kommunen utökas med hjälp av brevduvor. Duvorna kommer att placeras centralt på varje ort i kommunen och flyger sedan med meddelanden till och från kommunhuset.

"Brevduvetjänsten är gratis att nyttja. Håll utkik efter när duvorna anländer till just din ort", skriver kommunen.

Lite längre ned i inlägget på sociala medier är kommunen dock rätt tydlig med att det var ett aprilskämt. Man uppmanar också invånarna att lika kritiskt granska det man läser, inte minst på nätet, varje dag året runt.

"Ta reda på källan till informationen. Vem tjänar på att informationen sprids?", skriver man bland annat.

* Is från Tigerkulan till drinken i sommar? Vimmerby Hockey låter meddela att aggregaten är avstängda och att man vid 14 på tisdagen startade utförsäljningen av årets is.

"Passa på att fynda en del av den historiska isen från Vimmerby Hockeys första säsong i Hockeyallsvenskan. Perfekt att ha i sommarens drinkar. Medtag kylbox så den håller sig frusen ända hem", skriver klubben.

* En annan nyhet som Dagens Vimmerby skamligt nog helt missat kom imorse från nättidningen Oskarshamns-Nytt. Tidningen skriver att toppolitikerna i Oskarshamns kommun och Vimmerby nått en historisk överenskommelse efter hemliga förhandlingar.

En gemensam ishockeyarena ska byggas vid sjön Issjön i Ishult. Det enormt påkostade bygget väntas landa på cirka tre miljarder kronor.

Kostnaden för jätteprojektet landar på kommuninvånarna. Skatten i båda kommunerna ska höjas med 2,50 kronor per hundralapp under en tioårsperiod.

Den nya arenan, som ska heta Arena Smålandsskogen, kommer ha plats för cirka 6 850 åskådare.

Arenabygget ska stå klart till säsongen 2028/2029. Välkomna till Ishult alla VH-supportrar.

* Vimmerby Sparbank lanserar i dag en revolutionerande tjänst. Det handlar om kontant-abonnemang. Varje månad kan du få en fast summa kontanter levererade direkt till brevlådan. Det finns tre olika paket. De två mindre är på 500 respektive 2 000 kronor. Lyxpaketet är på 10 000 kronor. Då kommer pengarna att levereras i en portfölj av en diskret budbärare i kostym.

Lite längre ned avslöjar banken själva att allt var ett aprilskämt.

* Vimmerbyföretaget Roxx inför en ny klädkod.

"Vi har som mål att alltid lämna ett minnesvärt första intryck på våra kunder och förenklar nu processen att känna igen oss", skriver Roxx.

Framöver ska företagets medarbetare ha en stark svart bas med ett inslag av signaturfärgen orange.

– Att vi får en enhetlighet även i klädstilen symboliserar att vi kommer från den grafiska världen, men också att vi är Roxx. Detta är ett sätt att visa det, säger vd Jakob Andersson.

Listan av aprilskämt kan fyllas på efterhand.