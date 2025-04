Sandström bildar kulturstiftelse: ”För mycket ”det går inte”-attityd"

Mikael Sandström bjöd under fredagen in till en pressträff för att informera om att han har beslutat att bilda en stiftelse som går under namnet Sandströms kulturstiftelse. Det är Mikael Sandström och hans dotter Mikaela som sitter i den nya stiftelsens styrelse.

– Det övergripande syftet är att stödja aktiviteter som bidrar till Vimmerbys kulturella utveckling. Stiftelsens ändamål ska vara att lämna bidrag till främjande av kultur, byggnadsvård, utbildning, välgörenhet och annan näraliggande verksamhet, främst i Vimmerbyområdet. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål, främst i Vimmerby med omnejd, främjar kulturella projekt, bidrar till utsmyckningar, stödjer projekt och utövare inom byggnadsvård och kultur, lämnar bidrag till utbildning och välgörenhet. Vi försöker få det så brett som möjligt, säger Mikael Sandström.

"För mycket "det går inte"-attityd"

Vimmerbyentreprenören är tydlig med varför han bildar en kulturstiftelse.

– Jag tycker att det behövs och att det alltid blir diskussioner om relativt sett små pengar. Jag skulle kunna tänka mig att stödja kommunen i kulturella ändamål och det tror jag att man får. Det är något som jag ska undersöka, säger Mikael Sandström.

Vad kan det vara som du hjälper kommunen med?

– Det kan vara att hjälpa till vid utsmyckningar. Ta till exempel Fisktorget som jag tycker är en outnyttjad plats för Vimmerby. Den fick faktiskt vår grävskopa för många år sedan när de bröt upp kullerstenen och istället la cementplattor. Det är något som man gärna skyndar förbi. Med relativt enkla medel skulle det kunna göras till en trevlig oas.

Han vill se till att diverse olika projekt genomförs och inte prioriteras bort och får nobben.

– Jag tycker att det är för mycket ”det går inte”-attityd och att man säger att vi har inga pengar och att vi måste tänka på något annat. Om man tvingas ställa in ett arrangemang på grund av att det fattas pengar kan den här stiftelsen gå in med ett ekonomiskt bidrag.

Vill rusta upp flera platser i Vimmerby

Om man redan nu har planer på att anordna en kulturell aktivitet kan man ta kontakt med Mikael Sandström.

– Man kan från och med nu söka genom att ringa eller mejla mig. Det är inte så att det ska sökas inom en månad utan det är en never ending story.

Sandström går in med en miljon kronor i stiftelsen.

– Det är i första hand avkastningen som ska gå till att stötta kulturprojekt, men man kan även nalla lite grann av kapitalet. Jag räknar med att dela ut 50 000–100 000 kronor om året om man bara ägnar sig åt avkastningen. Kommer det inget bra så sparar vi pengarna till året därpå.

Det finns två projekt som han brinner extra mycket för.

– Det är två projekt som det aldrig blir någonting av och det retar jag mig på. Det ena är Fisktorget där jag vill se ett levande torg. Platsen är så totalt ökenlik. Det är bara ett träd, en bänk runt trädet, cementblock och ett elskåp som ser ut att pryda sin plats i Bangkok. Det andra är platsen utanför Rusta. Det är en plats som kommunen har haft på sin agenda att göra iordning i många år, men som de aldrig prioriterar.

"Finns många som har tjänat en del pengar"

Han nämner ytterligare ett projekt som han skulle kunna tänka sig att stötta.

– Jag skulle kunna tänka mig att stötta ett annat projekt som jag har tyckt saker om länge. Jag tycker att Storgatan skulle kunna må bra av att ha fler blommor på sig. Visby kallas för rosornas stad och vi skulle kunna se till att vi har pelargoniernas gata längs med Storgatan på sommaren.

Han hoppas att hans initiativ leder till att fler hakar på.

– Det finns många här i stan som har tjänat en del pengar och jag hoppas att det här kan vara en inspiration för deras del att bidra med pengar till projekt som är av godo för kommunen.