Markus springer för att lyfta ämnet psykisk ohälsa – här är nya galna utmaningen

Den 17:e maj kommer Markus Agebjörn springa Göteborgsvarvet hela fyra gånger för att uppmärksamma och samla in pengar till organisationen Suicide Zero. Foto: Privat

Markus Agebjörn gillar ordentliga utmaningar. Med hjälp av sin följarskara på Instagram har han flera gånger samlat in pengar till välgörande ändamål – samtidigt som han utför vad gemene man nog skulle kalla helgalna utmaningar. Näst på tur står att springa FYRA varv på Göteborgsvarvet för att lyfta ämnena psykisk ohälsa och självmord. Redan har insamlingen till organisationen Suicide Zero överstigit 60 000 kronor. – Otillräckligheten jag känner i arbetet som lärare fick mig att vilja göra något, säger Markus.

För bara fyra år sedan började Markus Agebjörn, ursprungligen från Vimmerby men sedan många år bosatt i Göteborg, med löpning. I samband med att han tränade till sitt första maraton skapade han kontot @mymarathons på Instagram och fick snabbt många följare.

– Från början var det som en egen tränings- och bilddagbok för att bokföra min resa - ungefär ”här är en som inte kan springa som ska springa maraton”. Sedan växte det och blev större och större. För några år sedan kom jag på att jag kan ju använda kontot för att göra någonting mer.

Markus beskriver löparvärlden, inte minst på Instagram, som väldigt fin och stöttande. När han för ett par år sedan för första gången drog i gång en insamling utmanade han sig själv och sina följare att springa så långt de kunde under november månad. Han sprang 60 mil, samlade in pengar till Mustaschkampen och cancerforskningen, och fick blodad tand för att samla in mer pengar till välgörenhet.

Möter unga som mår dåligt i jobbet som lärare

I sitt arbete som lärare möter Markus många unga som mår dåligt.

– Det har tyvärr eskalerat och fler och fler barn och unga mår dåligt. Man hamnar så nära det som lärare och den otillräckligheten jag känner i arbetet fick mig att vilja göra något, säger han och berättar att han därför valt att stötta organisationen Suicide Zero som arbetar för att motverka psykisk ohälsa och självmord.

Förra året samlade Markus in pengar till organisationen genom att springa så många varv han orkade på extremloppet Kalmar Backyard Ultra. Markus sprang i drygt 16 timmar och klarade sitt mål på 10 mil. Även i år samlar Markus in pengar till Suicide Zero, och har valt att göra det genom att springa Göteborgsvarvet – fyra gånger.

– Jag valde fyra varv för att sticka ut. Men det är klart, ibland hade man ju hoppats att någon kunde säga till en att det räcker med en kortare sträcka, skrattar Markus och berättar att en kille tidigare sprungit tre varv på tävlingen.

Två varv på morgonen och två varv under tävlingen

Göteborgsvarvet äger rum 17 maj och är ett halvmaraton, vilket innebär en sträcka på 21,1 kilometer. Fyra varv blir alltså 84,4 kilometer. Två varv kommer Markus springa på morgonen innan loppet drar i gång, och två under tiden som övriga tävlande springer.

– Det kommer bli jättejobbigt, men att springa de två sista varven tillsammans med 55 000 andra löpare under en sådan folkfest kommer att bli en boozt. Distansen är jag inte jätterädd för. De tre första varven måste jag hålla tiden, men sista varvet har jag gott om tid att klara, och jag har jättebra stöttning och folk som springer med mig varje varv.

I skrivande stund, med knappt en vecka kvar till loppet den 17 maj, har insamlingen redan nått högre än vad Markus vågat hoppas på. Drygt 60 000 kronor har redan samlats in, och det ursprungliga målet på 42 000 kronor fick snabbt höjas.

Den som vill bidra till insamlingen hittar den lättast via en länk i profilen på Markus instagramkonto @mymarathons. Insamlingen kan även hittas via Suicide Zero´s hemsida.