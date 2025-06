FRÄMMANDE MAKT KAN LIGGA BAKOM SABOTAGE UTMED E22

Det var under påskhelgen som de misstänkta sabotagefallen började strömma in till Post- och telestyrelsen, PTS. I vissa fall har mobilnätet inte gått att använda, men angreppen ska inte ha lett till några större störningar. PTS har under perioder varit organiserat i en krisstab för att hantera den uppkomna situation.

– Det här sticker ut och är mer än vanligt. Man haft sönder teknisk utrustning på ett antal platser och det som gör det speciellt är att det kommit in rapportering till oss utifrån ett geografiskt avgränsat område, säger Roger Gustafsson, säkerhetschef på Post- och telestyrelsen, PTS, till SVT.

Enligt uppgifter till SVT är polisens teori att en och samma aktör ligger bakom lejonparten av angreppen. En gemensam nämnare är att nästan samtliga sabotage inträffat i anslutning till E22 längs östkusten.

– Det finns omständigheter som gör att allt tycks ha ett samband, men det är någonting som utredningen får visa, säger kammaråklagare Michelle Stein som leder polisutredningen.

Utredningen leds i Kalmar

Det är enheten för grova brott i Kalmar som leder utredningen och som samordnar fallen i Småland och Östergötland.

– Vi bedriver en stor informationsinhämtning och analys av det material vi hämtar in, säger kriminalkommissarien Håkan Wessung, chef för grova brott i Kalmar, till SVT.

Säpo håller sig informerade om utredningen. Angriparna stjäl ingenting utan klipper sönder kablar och förstör säkringar. Totalt rör det sig om ett 30-tal sabotage riktade mot telemaster utmed E22. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, uppger att det skett en stor ökning av incidenter under senaste året.

– Vi antar att i delar av den här typen av anmälningar som vi gör så finns kopplingar till underrättelseinhämtning och sabotage för att pröva vår förmåga, och iaktta vad vi gör, för att ha koll och se hur vi agerar vid den typen av situationer, säger Stefan Steijnick, säkerhetschef på Teracom.

Kan vara främmande makt

Enligt den tidigare försvarsministern och Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, Peter Hultqvist (S), kan det handla om främmande makt.

Han ser händelserna som en typisk hybridaktion riktad mot svensk infrastruktur.

– Man ska vara tydlig med att man inte kan utesluta att det är främmande makt som ligger bakom den här typen av sabotage, säger han till Sveriges Radio.

Hultqvist anser att detaljerna om att främmande makt kan ligga bakom behöver komma in i den allmänna debatten.