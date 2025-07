Moa Kristine vill förändra dansbranschen – turnerar med 90-talsikonerna

Dansat har Moa Nachtweij, 27, från Vimmerby alltid gjort. Intresset väcktes under uppväxten i hemstaden och har sedan följt henne via studier i Vermont och Uppsala till Stockholm där hon sedan ett år tillbaka driver egna dansstudion Femme Le Monde.

– Jag har dansat hela mitt liv, varit med i olika danslag, uppträtt samt undervisat i dans. Men det kan vara ett hårt klimat i dansvärlden, och jag kände att jag ville göra något eget – som en motreaktion till det hårda klimatet. Jag ville skapa något jag själv behövde, där jag kunde få utlopp för min kreativitet, berättar Moa om upprinnelsen till Femme Le Monde.

I december 2023 öppnade hon upp för ansökningar till sin egen dansakademi. Tanken var att hålla dansklasser för både nybörjare och mer erfarna dansare.

– Det började komma in ansökningar och under våren 2024 började vi ha träningar. Ganska snart fick vi också gig-förfrågningar, berättar Moa.

Moa som tidigare uppträtt mycket i olika konstellationer kände att det var klart att de skulle tacka ja till förfrågningarna.

– Jag älskar att stå på scen och har uppträtt mycket, så jag började samla lite mer avancerade dansare och bildade ett ”performance crew” inom Femme le Monde.

Tack vare kontakter blev uppträdandena fler och fler, och Femme Le Monde fick förfrågningar om att dansa på företagsevent, olika kreativa projekt och på flera stora klubbar i Stockholm. Just klubbkulturen är något som Moa vill förändra genom att lyfta dansen som en konstform även på dansgolvet. Viktigt för Moa är också att välja sina samarbetspartners och endast arbeta med företag som hon känner att hon kan stå bakom. Hon poängterar att de gärna får ha kvinnliga grundare.

Turnerar med systrarna Graaf - med ansvar för koreografin

Under ett uppträdande med Femme Le Monde fick systrarna Hannah och Magdalena Graaf upp ögonen för dansstudion, och via Instagram fick de därefter kontakt.

Systrarna Graaf, som i slutet av 1990-talet var modeller och gjorde stor succé med låtar som You Got (What I Want) har de senaste 25 åren inte uppträtt, trots att erbjudanden om comeback duggat tätt. I sommar gör de en bejublad första comeback under festivalen ”Vi som älskar 90-talet”, och för bara drygt en månad sedan frågade systrarna Moa om hon och Femme le Monde ville vara deras dansare under turnén. Under 90-talet hade Hannah och Magdalena ofta manliga bakgrundsdansare, men till sin comeback ville de ta en ny riktning.

– Det är så kjul att få göra detta. Med dansare från Femme le Monde och egen koreografi. Med ett gäng rep i ryggen och två gig avklarade är vi mer än pepp på denna sommar, berättar Moa och fortsätter:

– Och Hannah och Magdalena är verkligen jättefina och varma personer De har gett oss fullt förtroende och kreativ frihet. Det enda kravet var att vi skulle behålla deras ikoniska steg under refrängen i You Got (What I Want), så som de gjorde det på 90-talet. Så det kändes verkligen stort och fint att få det förtroendet.

Med sig på scenen under turnén har Moa Kalmartjejen Juni Rugland som är en del av Femme le Monde. Moa har stått för koreografin, i samarbete med Juni.

– Jag fick in så många ansökningar och det blev till slut Juni - en helt otrolig människa och dansare som det är en ära att dela scen med.

25 000 personer i publiken

Premiären gick av stapeln den 5 juli på Gärdet i Stockholm. Med 25 000 personer i publiken var det helt klart en del nerver innan uppträdandet.

– Jag och Juni kliver ut först och tar scenen med ett intro innan systrarna kommer in. Klart det är pirrigt, men all nervositet släpper sekunden man tar första steget Jag älskar verkligen varje stund på scenen, att interagera med Graaf, med Juni, med publiken. Det är definitivt något av det roligaste jag gjort i min danskarriär.

Ytterligare fyra turnéstopp väntar. När Dagens Vimmerby pratar med Moa har hon just avverkat turnéns andra stopp, i Göteborg. Nu väntar Malmö 26/7 och sedan tre stopp i Danmark.

– Det är verkligen en positiv upplevelse att få uppträda på festival med artister som systrarna Graaf. Vi klickar så bra och har ett fint samarbete. Och när branschen kan vara så hård, så känns det här verkligen som en fin konsekvens av det jag startade. Jag ville starta något mjukt, och så hittar vi varandra och kan göra det här tillsammans. Det känns så bra, och som att det är meningen på något sätt.

Tackar uppväxten i Vimmerby

Att ha möjligheten att göra det hon brinner för tackar hon Vimmerby för.

– Jag är så tacksam för den grunden jag fått i dansen hemma i Vimmerby. Både Vimmerby Dansstudio där jag varit en massa år och fick vara lärare redan i tidig ålder. Och så dansprofilen på gymnasiet med Jennie (Leander Lilja) och Kajsa (Lundahl). De har gett mig en så himla bra grund som jag tagit med mig i resten av danskarriären!

Senast i våras var Moa hemma i Vimmerby och dansade.

– Under våren fick jag göra ”ledardansen” för Vimmerby dansstudio, och det är minst lika roligt att få komma tillbaka till min gamla danslokal där jag spenderat så många timmar och har fina minnen ifrån.

Fler uppdrag väntar

Till hösten väntar fler dansuppdrag för Moa och hennes Femme Le Monde. Sedan starten förra våren har dansstudion vuxit stadigt, både i medlemsantal och när det kommer till uppdrag.

– Det här har gjort mig ännu mer peppad på att bygga vidare. Sedan start har jag också haft många elever som hittat tillbaka till dansen genom Femme le Monde, och det är svårt att beskriva hur mycket det betyder. Att det "safe space" som jag själv behövde kan vara till nytta för fler känns bara så himla fint, säger Moa och fortsätter:

– Det är en helt magisk känsla att få jobba med det jag brinner för, och jag är så tacksam för den resa vi gjort hittills. Detta är bara början.