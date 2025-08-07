Advokaten utan både lokal och lägenhet efter branden

Peter Frisén och hans företag Advokatfirman Frisen står ut lokaler efter måndagens brand i Hultsfred. Även Friséns lägenhet förstördes. Foto: Rasmus Nilsson/privat

Advokatfirman Frisén AB är ett av flera företag i Hultsfred som drabbades av måndagens brand. Såväl kontoret som Friséns lägenhet, som ligger vägg i vägg, är svårt skadade. – Det lutar väl åt att vi får leta efter något nytt, säger Peter Frisén.

När larmet om branden kom om den omfattande branden i Hultsfred i måndags satt Peter själv i huvudförhandling i Kalmar tingsrätt.

– Vänner och bekanta började skicka meddelanden, det var så jag fick reda på det. Vi fick ta ett avbrott i tingsrättsförhandlingarna, så att vi kunde få lite koll på läget, berättar Frisén.

Peter Frisén har inte fått gå in i vare sig kontorslokalen eller i lägenheten efter branden.

– I och med att det nu är en misstänkt brottsplats så är hela fastigheten avspärrad. Men jag har sett bilder, och både lägenheten och kontoret är ordentligt skadade – framför allt handlar det väl om vattenskador. Visst gör det att allt blir lite struligt.

Tvingas leta nytt

Frisén har kunnat lösa sin boendesituation tillfälligt, och även företaget är i gång som det ska.

– I och med att vi sysslar mycket med brottmål, gör det oss mindre känsliga med exempelvis klientbesök. Jag spenderar mer tid i häkten och i rätten än jag gör på kontoret, berättar Peter Frisén.

– För vår del hade smällen blivit mycket större för 15 år sedan. Nu finns ju nästan allt i våra datorer. Visst har vi en hel del dokument också, men vi har ett relativt säkert arkiveringsutrymme.

Har du någon uppfattning om hur er eventuella framtid i lokalerna ser ut?

– Nej, jag vet inte det. Vi vet att det kommer ta tid att iordningställa allt, väldigt lång tid. Jag antar att det handlar om år, och då lutar det väl åt att vi får leta efter något nytt – en ny permanent lösning, helt enkelt.