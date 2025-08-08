De förverkligade sin gemensamma dröm – "Får se vart det leder"

Länge har svägerskorna pratat om att tillsammans göra något av sitt stora gemensamma intresse för blommor. Sedan en månad tillbaka driver de nu Jernudda Skörd och Stjälkar. – Vi börjar här och ser vart det kan leda, säger Emma och Evelina.

Svägerskorna Emma Linder och Evelina Rannemalm har ett stort gemensamt intresse: Blommor. Under alla år har de pratat så mycket om blommor och odlande med varandra att de till slut insåg att de var tvungna att göra någonting av det.

– Vi har spånat länge om vad vi skulle hitta på. Vi båda älskar blommor, trädgård och att pyssla. Framför allt kände vi att vi ville göra något annat än att springa i ekorrhjulet, säger Emma Linder och skrattar.

Det var så idén föddes till det som sedan en månad tillbaka är Jernudda Skörd och Stjälkar.

”Får se vart det kan leda”

Emma bor i Jernudda där hennes sambo driver en mjölkgård. Evelina bor i Hultsfred och är tillsammans med Emmas sambos bror. Båda tjejerna sår från frön, knölar och lökar i sina trädgårdar. Av de egendrivna blommorna gör de vackra buketter som de sedan ställer ut till försäljning i blomsterboden som står intill Basebovägen vid vägskälet mot Jernudda. En del grönsaker blir det också, men till absolut största delen handlar det om blommor.

– Vi pratade först om självplocksodling, men det var väldigt mycket jobb med det och vi var sent ute. Men man måste börja någonstans, vi började här och så får vi se vart det kan leda i framtiden, säger Evelina.

– Det som vi gör buketterna på är väldigt säsongsbetonat. De otroligt vackra dahliorna har låtit vänta på sig, men de börjar komma nu, så vi hoppas och tror på goda skördar.

Ett helt fält med solrosor

Både Emma och Evelina har även ”vanliga” jobb, så blomsterboden är än så länge ett sidoprojekt på fritiden.

– Det blir mycket kvällsjobb. Vi har ju båda yngre barn också, men vi jobbar med detta så mycket vi hinner med, berättar Emma.

Hur har genomslaget varit hittills?

– Vi är jättenöjda och har fått superfin respons. I början var det lite segt, innan folk hade hittat hit, och då blev det några buketter över. De senaste helgerna (det är till helgerna de sätter ut buketter) när folk har haft semester har vi sålt helt slut. Vi har laborerat lite med vilken dag som är bäst att sätta ut buketter, och fastnat för fredagar. Förra veckan fyllde vi både fredag och lördag, och båda dagarna gick alla buketter åt. För att få reda på vad som finns är det bästa att följa oss på Instagram (@skordochstjalkar), där uppdaterar vi hela tiden och fotar alla buketter, säger Evelina.

Hur ser ni på framtiden?

– Nu ska vi köra det här ett par år, så får vi se. Men i närtid är det att få se solrosorna slå ut. Vi har sått ett helt fält här ute och kan knappt vänta på att få börja göra buketter av dem, säger Emma.