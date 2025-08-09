Ekonomitips efter en dyr semester

Om semesterbudgeten inte höll så ska man enligt privatekonom Stefan Westerberg på Länsförsäkringar ta tag i det så fort och grundligt man kan. Allt för att minska stressen och framtida betalningsanmärkningar. Foto: MostPhotos

Utekvällar, hobbyprylar och resor kan krydda månadsutgifterna under semestern. I september är det många som oroar sig när sommarens budget inte höll.

Om man tror att ekonomin tog stryk under sommaren är det bäst att ta tag i det redan nu enligt privatekonomen Stefan Westerberg på Länsförsäkringar:

– Ta dig tid att i lugn och ro gå igenom vad semestern faktiskt kostade. Har du några fakturor som ännu inte är betalda, är det viktigt att ta med dem i beräkningen.

Därefter är det dags att lägga upp en plan för att hantera situationen. Med överblick och struktur kan man lättare få kontroll på läget och minska stressen.

Se över löpande kostnader

För att minska kostnader kan man både före, under och efter semestern göra olika saker för att budgeten inte ska spricka, som att ta med matlåda istället för att äta på servering samt leta erbjudanden och rabatter.

Det är också bra att se över löpande utgifter som bolåneräntor, elavtal och kostnader för digitala tjänster som bredband och kanalpaket. Kanske finns det saker som aldrig blivit använda som går att sälja istället för att samla damm i garaget?