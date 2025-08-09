09 augusti 2025
Sandstrand

Om semesterbudgeten inte höll så ska man enligt privatekonom Stefan Westerberg på Länsförsäkringar ta tag i det så fort och grundligt man kan. Allt för att minska stressen och framtida betalningsanmärkningar. Foto: MostPhotos

Ekonomitips efter en dyr semester

NYHETER 09 augusti 2025 16.00

Utekvällar, hobbyprylar och resor kan krydda månadsutgifterna under semestern. I september är det många som oroar sig när sommarens budget inte höll.

 Om man tror att ekonomin tog stryk under sommaren är det bäst att ta tag i det redan nu enligt privatekonomen Stefan Westerberg på Länsförsäkringar:
– Ta dig tid att i lugn och ro gå igenom vad semestern faktiskt kostade. Har du några fakturor som ännu inte är betalda, är det viktigt att ta med dem i beräkningen.
Därefter är det dags att lägga upp en plan för att hantera situationen. Med överblick och struktur kan man lättare få kontroll på läget och minska stressen.

Se över löpande kostnader

För att minska kostnader kan man både före, under och efter semestern göra olika saker för att budgeten inte ska spricka, som att ta med matlåda istället för att äta på servering samt leta erbjudanden och rabatter.

 Det är också bra att se över löpande utgifter som bolåneräntor, elavtal och kostnader för digitala tjänster som bredband och kanalpaket. Kanske finns det saker som aldrig blivit använda som går att sälja istället för att samla damm i garaget?

Fakta

Så sanerar du ekonomin efter en dyr semester:

  1. Stoppa inte huvudet i sanden. Börja med att i lugn och ro gå igenom hur mycket pengar semestern gick på och om det är några eftersläpande fakturor som du måste ta höjd för.

  2. Om du tagit utgifterna på ditt bankkort kan du logga in på din bank och räkna ihop kostnaderna. Då kan du se "om" och "hur mycket" du spräckte budgeten.

  3. Om du tagit privatlån eller någon form av kredit behöver du ta fram en plan för hur du ska betala tillbaka pengarna. Räntan är ofta hög på lån utan säkerhet så om du inte återbetalar beloppet snabbt ökar dina skulder.

  4. Om du har en befintlig sparbuffert kan du använda den för att betala av dina kostnader och eventuella skulder. Den är till för dessa tillfällen.

  5. I den mån du tar från sparbufferten är det viktigt att du fyller på den under året, och då även tar höjd för högre belopp till nästa semester.

  6. Om du inte har en buffert men har stora kostnader eller skulder, kan ett alternativ vara att ringa upp företagen och eventuella inkassobolag och se om det går att be om anstånd eller att få till en avbetalningsplan med fler delbetalningar under en längre period.

  7. För att få fram pengar för att betala av dina eventuella skulder kan du kolla med familj och vänner. De har kanske möjlighet att låna ut pengar under en begränsad period.

  8. I tillägg till att betala av eventuella privatlån så bör du prioritera de mest nödvändiga boendekostnaderna (hyra, räntor, amorteringar, el, mat).

  9. Gör tätare uppföljningar under hösten. Stäm av din ekonomi per vecka i stället för per månad, det gör att du snabbt kan göra ändringar så att du håller budgeten i balans.

  10. Det är viktigt att du betalar dina räkningar. Annars finns en risk att dina skulder hamnar hos Kronofogden. Får du en "prick i registret" påverkas din kreditvärdighet negativt i tre år. Det kan leda till att du får svårt att ta lån, köpa saker på avbetalning eller teckna hyreskontrakt.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

