Avrådan borta – nu är det fritt fram för bad i Vimmerby igen

Kommunen tar bort sin avrådan från bad vid två av badsjöarna.
Foto: MostPhotos
Resultatet från provtagningen den 29 juli visade att vattnet vid Dammen i Gullringen och Krönbadet vid Krön var otjänligt. Den 5 augusti togs ett nytt badvattenprov för att kontrollera vattnets kvalitet. Nu har kommunen fått ett förhandsbesked på omprovet.
Förhandsbeskedet visar att vattnet vid de två badplatserna är tjänligt. I Gullringen är det helt tjänligt medan det vid Krön är tjänligt med anmärkning.
"Det betyder att vattnet har förhöjda bakteriehalter, men att det inte längre är farligt att bada i vattnet", skriver kommunen.
De slutgiltiga resultaten från den senaste provtagningen inväntas nu och resultaten beräknas kunna publiceras den 11 augusti.