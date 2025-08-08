08 augusti 2025
Avrådan borta – nu är det fritt fram för bad i Vimmerby igen

Kommunen tar bort sin avrådan från bad vid två av badsjöarna. Foto: MostPhotos

NYHETER 08 augusti 2025 15.59

Förra veckan avrådde kommunen från bad vid både Krönbadet och Dammen i Gullringen. Detta efter för höga bakteriehalter. 

Resultatet från provtagningen den 29 juli visade att vattnet vid Dammen i Gullringen och Krönbadet vid Krön var otjänligt. Den 5 augusti togs ett nytt badvattenprov för att kontrollera vattnets kvalitet. Nu har kommunen fått ett förhandsbesked på omprovet. 

Förhandsbeskedet visar att vattnet vid de två badplatserna är tjänligt. I Gullringen är det helt tjänligt medan det vid Krön är tjänligt med anmärkning. 

"Det betyder att vattnet har förhöjda bakteriehalter, men att det inte längre är farligt att bada i vattnet", skriver kommunen.

De slutgiltiga resultaten från den senaste provtagningen inväntas nu och resultaten beräknas kunna publiceras den 11 augusti.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

