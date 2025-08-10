Vinnaren av över 400 miljoner sökes – ”Fullt fokus”

I fredags vann en ännu okänd spelare på Eurojackpot Svenska Spels tredje högsta vinst genom tiderna. Summan blev osannolika 410 miljoner kronor.

Svenska Spel har ännu inte hittat vinnaren.

─ Det finns många möjliga anledningar till att vår nyblivna mångmiljonär ännu inte svarat och ibland tar det några dagar innan vi får tag på våra vinnare. Nu i semestertider kanske personen befinner sig på en solig strand någonstans i världen med mobilen avstängd – helt ovetande om att livet precis förändrats. Just nu har vi fullt fokus på att försöka nå personen som lämnat in spelet. Så har du spelat på Eurojackpot under fredagskvällen kan det vara bra att hålla telefonen nära till hands, säger Svenska Spel Turs kommunikatör Filippa Jartén i ett pressmeddelande.

Det är andra gången i år som Eurojackpot genererar en megavinst i Sverige. I mars vann en spelare 1,25 miljarder. Fredagens vinst är den tredje största i Svenska Spels historia.

– Den här typen av vinst förändrar helt klart livet. Att gå från vardag till att faktiskt kunna förverkliga de där riktigt stora drömmarna som tidigare kändes helt orimliga är få förunnat. Jag ser verkligen fram emot att höra vad vinnaren planerar att göra för vinsten – det brukar vara både rörande och inspirerande, säger Jartén.