Kommunen söker arbetsplatser som vill ta emot ungdomar

Under läsåret 2025/2026 är det dags för prao igen. Nu söker kommunen arbetsplatser som vill ta emot elever i årskurs åtta och nio.

Prao, som är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt för elever i grundskolan och anpassad grundskola.

"Prao är en viktig del i skolans arbete och innebär att eleverna får kunskap om arbetslivet, förstår vad som är viktigt på en arbetsplats och vilka yrken som finns. Prao är en del av skolans undervisning och kan ha stor betydelse för elevens framtida studieval och motivation", skriver kommunen.

Att ta emot en praoelev är inte bara roligt enligt kommunen – du påstås även göra en stor insats som arbetsplats.

"Genom att ta emot en praoelev bidrar du både till samhällsnyttan och marknadsför din verksamhet mot framtidens arbetskraft/medarbetare! Din arbetsplats kan ge en ung människa chansen att kanske för första gången se hur arbetslivet fungerar, samtidigt som ni själva kan få nya perspektiv på verksamheten", skriver kommunen.

Totalt fyra veckor

Det kommunen nu söker är praoplatser för elever i årskurs åtta och nio. Under höstterminen är niondeklassarna från AL ute på prao vecka 41 och Vimars nior ute på prao vecka 43.

På vårterminen är AL-skolans åttor ute på prao vecka tio och Vimarskolans åttor ute på prao vecka 13.

Alla företag och verksamheter, oavsett storlek och bransch, är välkomna att lämna sitt intresse för att erbjuda en praoplats.