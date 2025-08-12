HÄR VARNAS DET FÖR NY VÄRMEHOCK

Trodde du sommaren var ett avslutat kapitel? Tänk om. Nu varnar SMHI för höga temperaturer i hela länet från onsdag till fredag.

Fram till fredag eftermiddag väntas varmt väder med dagstemperaturer på över 26 grader. Under torsdagen och fredagen kan temperaturen nå upp mot 30 grader lokalt.

SMHI har utfärdat en varning för södra Götaland och hela länet faller inom varningsområdet. Varningen är utfärdad från lunchtid på onsdagen.

"Ökad risk för hälsoproblemen, framför allt för riskgrupper som till exempel personer med underliggande sjukdom, äldre personer eller små barn. Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen", skriver SMHI.

Nattetid väntas temperaturer på mellan tolv och 16 grader och då finns chans att vädra ur, tipsar vädermyndigheten.