JÄTTEVINNAREN I SVERIGE HAR HITTATS

Svenska Spel har jagat och jagat. Nu har man hittat den lycklige vinnaren. Det är dock ingen smålänning, utan en stockholmare.

Det var vid fredagens Eurojackpotdragning som den tredje största vinsten i Svenska Spels historia föll ut. En person kammade då hem drygt 409 miljoner kronor.

Ofattbara pengar att vinna från en dag till en annan naturligtvis.

Det skulle dock ta flera dagar innan Svenska Spel nådde vinnaren – som då inte visste någonting om sin enorma vinst. Den som vann ringde tillbaka till det statliga spelbolaget efter upprepade försök att få kontakt via telefon, mejl och sms.

Vinnaren hade, efter flera samtal från ett okänt nummer, i ren misstänksamhet valt att blockera numret.

– Jag såg att ett nummer hade försökt ringa mig flera gånger, men tänkte att det kunde vara ett spamnummer. Så jag blockerade det. Det var först när jag såg ett mejl från Svenska Spel som jag började ana att något var på gång – och då ringde jag tillbaka, berättar vinnaren.

"Pulsen rusade"

Därefter rättade vinnaren sina rader och insåg det otroliga.

– Det är helt galet. Pulsen rusade när jag rättade mina rader och såg att alla siffror stämde. Jag fattar ingenting. Jag kan inte förstå att det är sant. Jag är helt mållös. Jag trodde aldrig att jag skulle vinna det här, säger spelaren.

Vinnaren, som är bosatt i Stockholms län, hade den här fredagskvällen spelat två rader för totalt 50 kronor.

– Det var en otrolig känsla att äntligen få kontakt med vinnaren och få gratulera till en så historisk vinst. Vinnaren var förstås chockad och hade svårt att ta in beskedet – och det kommer nog ta lång tid innan det landar helt. Det var ett otroligt fint samtal, med mycket känslor. Helt klart ett samtal jag sent kommer att glömma, säger Filippa Jartén, kommunikatör på Svenska Spel Tur.