Våningssängar återkallas – finns risk för strypning

Nu återkallar Eden Wood Sweden AB våningssängarna Felix 80 och 90 centimeter. Det finns nämligen risk för strypning, fallskada och klämskada.

"Produkterna har säkerhetsbrister i konstruktionen som medför att konsumenter som köpt sängarna riskerar att skadas om man fastnar med kläder på uppstickande delar, faller ner från sängen eller kläms om överslafen ramlar ner på underslafen", skriver Konsumentverket.

Sängarna har sålts under perioden 2013-2023 via Bygghemma, Byggmax och Furniturebox samt företagets egen webbplats. De saknar identifikationsmärkning och företaget tillhandahåller därför kostnadsfritt förstärkningskitt att montera på de aktuella sängarna.