VARNINGEN: Extremt stor risk för skogsbrand i våra trakter

SMHI uppdaterar sin tidigare varning om stor risk för skogsbrand i våra trakter, till att från och med i dag och de kommande dagarna beskrivas som ”extremt stor”.

De närmaste dagarna råder stor, mycket stor – och lokalt extremt stor – risk för skogs- och markbränder i omfattande områden i södra Sverige, enligt SMHI.

Riskbedömningen på onsdagen, torsdagen och fredagen gäller för delar av östra och norra Götaland samt delar av Skåne och östra Svealand. Främst på Öland och i norra Götaland, vilket innefattar både Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommuner, bedöms risken för bränder i skog och mark vara extremt stor.

I samband med varningen ger SMHI några tips på vad man ska tänka på:

Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag.

Brand sprids lätt i skog och mark.

Brand i ledningsgator kan medföra störningar i el- och telenätet.

Kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område, och var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus.

Samtidigt går SMHI ut med ett meddelande om höga temperaturer som gäller för våra trakter, och främst riktar sig till riskgrupper. Under de kommande tre dagarna kan temperaturer på upp emot 30 grader förekomma här.