Naturvårdsbränning i grannkommunen – risk för röklukt i dag

En naturvårdsbränning i Eksjö kommun under onsdagen kan göra att vi känner av röklukt i våra trakter i dag och de närmsta dagarna. Foto: Länsstyrelsen
I slutet av juni påbörjade länsstyrelsen i Jönköpings län en naturvårdsbränning i Kakelugnsmossens naturreservat, en halvmil öster om Eksjö, men den fick avbrytas på grund av att luftfuktigheten blev för hög.
I dag, onsdag, hoppas länsstyrelsen kunna tända strax innan lunch och vara klara framåt kvällen. Röklukt kan kännas flera mil från brännan både under onsdagen och under de närmast påföljande dagarna, uppger Eksjö kommun. Under onsdagseftermiddagen beräknas vinden vara västlig/nordvästlig, vilket skulle kunna medföra att röklukten får hjälp med att spridas mot våra områden.
”Bränningsområdet är på ungefär fem hektar. Målet är att skapa en brandpräglad skog som gynnar tall och lövträd, och många arter som utvecklats i samklang med bränd skog. Ett hundratal arter är helt beroende av brand, och ett tusental arter gynnas av att det har brunnit”, skriver Eksjö kommun på sin hemsida.
Naturvårdsbränningar och eldningsförbud:
För att gynna de brandberoende arterna och minska andelen gran i vissa områden genomför länsstyrelsen naturvårdsbränningar. En naturvårdsbränning är en lugn och kontrollerad brand som utförs av speciellt utbildad personal.
Det är alltid snudd på eldningsförbud när bränningarna genomförs. Det beror på att det då är lagom torrt i luft och mark. Är det för blött uteblir den naturvårdande effekten eftersom det brinner för dåligt, och är det för torrt är riskerna för stora. Säkerhetsarrangemangen är stora kring naturvårdsbränningar, och säkerheten går alltid först.
Källa: Länsstyrelsen Jönköpings län