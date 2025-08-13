Naturvårdsbränning i grannkommunen – risk för röklukt i dag

En naturvårdsbränning i Eksjö kommun under onsdagen kan göra att vi känner av röklukt i våra trakter i dag och de närmsta dagarna. Foto: Länsstyrelsen

En naturvårdsbränning planeras under onsdagen att genomföras öster om Eksjö. Nu varnar länsstyrelsen i Jönköpings län för att röklukt kan kännas flera mil från brännan.

I slutet av juni påbörjade länsstyrelsen i Jönköpings län en naturvårdsbränning i Kakelugnsmossens naturreservat, en halvmil öster om Eksjö, men den fick avbrytas på grund av att luftfuktigheten blev för hög.

I dag, onsdag, hoppas länsstyrelsen kunna tända strax innan lunch och vara klara framåt kvällen. Röklukt kan kännas flera mil från brännan både under onsdagen och under de närmast påföljande dagarna, uppger Eksjö kommun. Under onsdagseftermiddagen beräknas vinden vara västlig/nordvästlig, vilket skulle kunna medföra att röklukten får hjälp med att spridas mot våra områden.

”Bränningsområdet är på ungefär fem hektar. Målet är att skapa en brandpräglad skog som gynnar tall och lövträd, och många arter som utvecklats i samklang med bränd skog. Ett hundratal arter är helt beroende av brand, och ett tusental arter gynnas av att det har brunnit”, skriver Eksjö kommun på sin hemsida.