Hemlagad mat byts mot sovplats – Sara och Henric luffar genom Sverige

Deras semester har minst sagt varit ett äventyr. Varje natt har de sovit på en ny plats i Sverige, och tagit sig dit genom att lifta. Foto: Privat.

Henric Sjögren och Sara Nyblom tagit sig från Kalmar till Umeå tur och retur genom att lifta. Nästan varje natt i närmare tre veckors tid har de sovit hos främlingar på olika orter, och Sara som är utbildad kock har erbjudit lagad mat i utbyte mot sovplats. I veckan stannade de i Västervik och möttes av ännu ett varmt välkomnande.

Det började med en vandring på Öland i början av sommaren. Sara Nyblom och Henric Sjögren, som bor utanför Kalmar, ville vandra från punkt A till punkt B. De bestämde sig för att ställa sin bil vid slutdestinationen, och istället för att ta bussen försökte de att lifta till där de ville starta sin vandring.

– Det vara Sara som tyckte att vi skulle lifta. Jag var lite skeptisk först, men andra bilen stannade och plockade upp oss. Föraren var jättetrevlig, och jag började tänka om lite, säger Henric Sjögren.

"Hur gör en modern luffare?"

Här föddes idén om ett modernt slags luffarliv, och att försöka ta sig så långt upp i landet som möjligt under sin semester.

– Hur gör en modern luffare? Vad kan vi erbjuda för tjänst? Sara kan laga mat och jag kan diska. Jag presenterade idén för Sara och hon nappade på det. Sen visste vi inte om det skulle funka. Det var ju som ett socialt experiment. Kommer folk vilja ta emot oss? Hur ska man bli mottagen? Vi har haft med oss både tält och stormkök på resan, för att ha en backup-plan också.

De har skapat en Facebooksida där man kan följa deras äventyr, och har marknadsfört sin idé i olika lokala Facebooksidor runt om i landet. Konceptet är enkelt: Sara och Henric kommer hem till människor och lagar middag på det som redan finns i kyl, frys och skafferi. De bjuder på matglädje och ber om en sovplats i retur.

– Vi ville också lära folk att ha hand om maten som de har hemma. Jag jobbar mycket med ”zero waste”, alltså att man inte ska slänga något, och vill inte att man ska behöva köpa hem massa mat bara för att vi kommer. Jag frågar om allergier och om det är något jag inte får använda, sedan använder jag allt möjligt jag hittar, säger Sara Nyblom.

Överväldigande respons

Responsen var betydligt större än vad de hade väntat sig.

– Folk har varit otroligt vänliga och vi har fått så mycket PM från folk som vill att vi ska komma och laga mat och bo hos dem. Det har varit en överväldigande respons. Och vi har fått bo hos väldigt gästvänliga människor.

– De som har plockat upp oss längs vägen har också varit jättetrevliga och snälla och intressanta. Man får höra deras livshistoria. Det har berikat oss mycket den här resan, säger Henric Sjögren.

På vägen har de bland annat stannat i Sala, Orsa och Östersund innan de kom upp till Umeå. Sedan var de tvungna att vända resan hemåt för att hinna hem igen innan semestern är slut.

– Det är ett socialt experiment och vi gör det både för att människor ska tro på mänskligheten, att minska matsvinnet och att man ska kunna träffas under enkla förhållanden. Det behöver inte vara planerat jättelänge innan och man behöver inte handla hem flera kassar mat. Det är en del som sagt att ”ni är välkomna hit om ni kan tänka er att komma in i vårt vardagskaos”, och det är precis det vi tycker är härligt att göra. Världen ska inte stanna för att vi kommer, säger Sara.

"Har fått komma till folks smultronställen"

De har bott hos och liftat med personer i alla möjliga åldrar. Endast tre nätter har de sovit i det medtagna tältet, och då på eget initiativ för att ladda sina sociala batterier.

– Jag kan inte säga att det är något som toppar. Man tänker hela tiden att ”nu kan det inte bli bättre” men det fortsätter att bara vara bäst. Vi har ju fått komma till folks smultronställen, de har visat oss fina platser, vi har fått äta surströmming och plockat hjortron, fått uppleva vattenfall och otroliga solnedgångar och -uppgångar. Vi har bott i lägenheter, villor och små stugor, och lagat allt från bäver till isterband.

Framför allt har de lärt känna många vänner under resan.

– Jag tror absolut vi kommer ha fortsatt kontakt med flera av dem. Och vi har sagt att de är välkomna till oss ifall de har vägarna förbi åt vårt håll.

Härligt möte i Västervik

Ett av de sista stoppen de gjorde på hemvägen var i Västervik. När vår tidning når dem på telefon under torsdagen vid lunchtid sitter de utanför Ica Maxi i Västervik och vilar upp sig. Snart är det dags för att lifta igen. Natten innan sov de hos en trebarnsfamilj som bor strax utanför Västervik.

"6 km ut på Norrlandet utanför centrala Västervik finns det sängplatser", hade familjen skrivit som svar på en av deras Facebookinlägg

– Det var en riktigt härlig och välkomnande familj. Vi fick flytta in i en gäststuga de hade på gården. Sara grillade kött till alla och vi pratade nästan in på småtimmarna, säger Henric Sjögren.

Väl i Västervik är de inte säkra på var de kommer att sova natten därpå, men planen är att ta sig hemåt.

– Det är det här som har varit tjusningen, att vi planerar bara dag för dag. Vi vet inte när vi lägger oss på kvällen var vi ska hamna dagen efter, allt beror ju på vilka vi möter när vi ska lifta.

– Jag brukar annars vilja ha kontroll, men här har jag fått släppa på det fullständigt. Det var faktiskt befriande att släppa både tid och rum. Vi har inte bråttom, det får ta den tid det tar, säger Sara Nyblom.

Har gett mersmak

Sättet att upptäcka Sverige på och samtidigt lära känna nya vänner har gett mersmak.

– Det här är nog inte den enda resan vi kommer göra på det här sättet. Vi har fått ervjudanden över hela landet och vi har redan fått förfrågningar inför nästa sommar.

De hoppas också på att deras resa ska ha inspirerat andra till att vara mer gästvänliga.

– Vi vill att man ska tro på varandra och inte misstänkligöra folk, vi tycker att vårt samhälle har tappat det lite. Men på den här resan har vi märkt att det fortfarande finns många människor som vågar öppna upp sina hem, och det har lett till jättetrevliga möten.