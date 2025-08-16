Trenden med "kundvagnskupp" nådde Vimmerby i natt

En ny sociala medier-trend nådde Vimmerby under natten till lördag. Kundvagnar placerades ut på parkeringsplatser utanför flera av stadens butiker. – Det var väl ganska väntat att det skulle hända, säger Viktor Lamberg, butikschef på Ica Kvantum.

Flera matvarubutiker i Sverige har under senaste veckan blivit utsatta för en ”kundvagnskupp”. Det skämtsamma tilltaget och den virala trenden med att kundvagnar placeras ut på parkeringsplatser har fått stor spridning på sociala medier.

I natt var det Vimmerbybutikernas tur att få kundvagnar utställda över sina parkeringar. Det drabbade bland annat Ica Kvantum, Willys och Coop.

– Det var väl ganska väntat att det skulle hända. Det var egentligen bara en tidsfråga och vi har haft med det i planen att det kunde hända. Det är klart att det blir en TikTok-grej av det hela. Vi har sagt att ”vi får se när det sker” och nu skedde det. Det är klart att det tar lite tid för personalen att få tillbaka vagnarna, men det finns mycket värre grejer som de kan hålla på med än sånt här bus, säger Viktor Lamberg, butikschef på Ica Kvantum i Vimmerby.

"Bara fem minuters jobb"

Viktor Lamberg hoppas nu att det inte ska hända i Vimmerby igen.

– Nu är väl den grejen avklarad i Vimmerby. Vi har bara väntat på att det ska hända och nu hände det. Man kan se det som ett roligt prank, säger Viktor Lamberg.

Han blev informerad om tilltaget i natt.

– Jag fick ett samtal från min dotter i natt då hon sa ”nu har det hänt”. En ur personalen såg att det stod vagnar på Willys, Coop och ÖoB i morse och såg att det var likadant på vår parkering. Hon tog tag i det direkt och fick hjälp av kunder som skrattade glatt åt det hela, säger Viktor Lamberg.

På Willys fick personalen samla in utspridda kundvagnar på lördagsmorgonen. Det gick snabbt fixat, enligt butikschefen Patricia Nelsén.

– Det var bara fem minuters jobb och sedan var det klart. Det var inga problem för oss, det gick fort. Vi har sett det överallt på sociala medier och det var väntat. Jag skulle tro att det är första och säkert enda gången. Det är en trend och sedan dör det ut. Det var väntat och vi bara undrade när det skulle komma till Vimmerby, säger Patricia Nelsén.