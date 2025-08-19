I höst blir det funkistider i ishallen – efter Amandas initiativ

Amanda Cederlöf Carlbom kom med initativet. Nu står det klart att man under hösten testar ett nytt koncept med funkistider i ishallen.

Under hösten kommer kommunen avsätta minst fyra tillfällen som man kallar för "Funkistid". Det blir en tid för individer med olika former av funktionsvariationer i blandade åldrar.

Det handlar om en timme på eftermiddagarna och delas upp med klubbfri halva och en halva med klubba. Detta är ett helt nytt koncept för i år.

– Vi vet att det finns ett stort intresse av ishockey och skridskor hos denna målgrupp. Initiativet kom i grunden från Amanda Cederlöf Carlbom som jobbar på anpassad skola och som ofta tar med sig klassen till ishallen. Vi har gemensamt diskuterat idén om att testa konceptet och se om vi kan nå ut bättre till målgruppen, vi ser detta som en start och skulle intresset vara stort så kommer vi fortsätta med fler tider, säger Anton Palmér från utvecklingsavdelningen.