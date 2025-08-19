FASTIGHETSÄGARENS BESKED: "HUSET KOMMER RIVAS"

Inom kort kommer en ansökan om rivningslov lämnas in till kommunen, så Zaags-huset kan rivas efter jättebranden, meddelar fastighetsägaren. Foto: Lotta Madestam

Zaags-huset i centrala Hultsfred ska rivas. Nu finns ett beslut efter den omfattande branden. – Det kommer lämnas in en rivningsansökan inom kort, säger fastighetsägaren Dan Edlund.

Redan dagen efter jättebranden i flerfamiljshuset i centrum uppgav räddningschef Michael Hesselgård att stora delar av huset var förstört.

– Vi fick brandspridning ned till en eller två lägenheter. Vi lyckades hålla det inne i lägenheterna, men taket har rasat in i någon. Det ser inte roligt ut. Stora delar av huset är förstört av vatten och rök. Det är jätteskador i hela huset, sa han då till vår tidning.

Nu, två veckor efter branden, är beskedet att huset ska rivas. Det kunde Dan Edlund meddela på tisdagen.

– Ja, det finns ett beslut nu, bekräftar han.

På vilken grund har det beslutet fattats?

– Det går inte att bygga på det tyvärr. Försäkringsbolaget har tittat på det och konstaterat att det ska rivas kan man säga.

En ansökan om rivningslov kommer att lämnas in till kommunen inom kort, enligt Edlund.

– Vad som händer sedan vet jag inte. Det är inte bestämt om det ska byggas upp igen, bli grönyta eller hända något annat.

Vad skulle "något annat" kunna vara?

– Det vet jag inte.

Vad är din reaktion på beslutet att riva?

– Jag ser ju att det är rasrisk, man vågar inte gå på vissa ställen. Det blir dyrare att försöka renovera det än att riva och bygga upp det igen.

Legat ute till försäljning

Dan Edlund har försökt sälja fastigheten på Storgatan under något år, utan att hitta en intresserad köpare. Nu smärtar det honom att det blir så här.

– Det är en stadsbild som alltid funnits, eller i alla fall funnits länge, så självklart smärtar det. Det är tråkigt att det inte blir kvar på samma sätt, det hade varit det trevligaste naturligtvis, säger han och fortsätter:

– Självklart vill man bidra till och försöka bygga upp samma igen om man kan. Men allting har en realitet ekonomiskt. Även arbetsmässigt och riskmässigt.

Artikeln kan komma att uppdateras om försäkringsbolaget har något att tillägga.