Nuggets återkallas – kan innehålla bitar av metall

Av säkerhetsskäl återkallar Axfood, med butiksskedjor som Hemköp, Willys och City Gross, Eldorado djupfrysta fisknuggets eftersom det finns en risk att produkten kan innehålla metallbitar.

Återkallelsen berör Eldorado djupfrysta Fisk Nuggets, 500 gram, med bäst före-datum 17.06.2027. Metallbitar har hittats i ett fåtal förpackningar, och eftersom det finns en risk för att fler förpackningar kan innehålla metallbitar återkallas samtliga batcher med aktuellt bäst före-datum, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

Produkterna har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor men är nu spärrade för försäljning och går inte att köpa. Inga skador har rapporterats.

– Vi ser allvarligt på det här och utreder nu med leverantören hur det kunnat ske och hur vi kan säkra att det inte inträffar igen, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård i pressmeddelandet.

Alla konsumenter som köpt den aktuella varan uppmanas att i första hand återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.