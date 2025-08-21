Klar att invigas: Firar Sveriges största solpark ihop med folket

Solparken, som byggts runt landningsbanan på flygplatsen, driftsätts bit för bit. Vid invigningen ska den vara i gång och producera el. Foto: Lotta Madestam

Sveriges största solcellspark sedd från ovan. Nu väntar invigning, som för ovanlighetens skull blir för allmänheten. Foto: Pressbild

Arbetet är i mål, Sveriges största solcellspark är klar på flygplatsen i Hultsfred. Nu väntar invigning, som för ovanlighetens skull blir publik. – Förhoppningen är att alla människor som är nyfikna i regionen ska komma, säger Johanna Snickars, kommunikationschef på Alight.

Första spadtaget togs i april förra året. Fast då hade franska bolaget Neoen och svenska bolaget Alight redan varit igång med byggfasen sedan hösten.

Under månaderna som gått har den intresserade kunnat se hur parken vuxit fram – till att vara 130 hektar stor.

– Det motsvarar 185 fotbollsplaner, så förstår man hur stor den är, säger Johanna Snickars.

”Markant största”

65 000 pålar har satts i marken och 174 000 solpaneler monterats. Idag står de i långa rader, en efter en runt landningsbanan på flygplatsen som ansågs erbjuda idealisk mark och läge för en solpark ur många aspekter. Dels för att det var mark som redan används, så den var preppad och klar, den är helt plan, det finns inga närboende, det är bra solinstrålning och nära till nätanslutning, uppger Johanna Snickars .

– I april invigde vi Sveriges hittills största solpark för vår kund Axfood. Den är på 64 megawatt. Med en effekt på 100 megawatt blir anläggningen i Hultsfred det markant största solenergiprojektet som har byggts i Sverige.

Ut i det lokala elnätet

100 megawatt motsvarar det årliga elbehovet för 18 000 hushåll.

– Elen som produceras går ut i det lokala elnätet, men enligt ett avtal som skrivits med H&M kan de plocka ut motsvarande mängd i andra delar av Sverige, där de har sin verksamhet och butiker, förklarar Johanna Snickars, som är mitt uppe i planerandet av invigningen som sker den 3 september.

Fortfarande återstår att driftsätta vissa delar av parken, det görs bit för bit. Men, vid invigningen ska solparken vara i gång och producera el.

Har ni stött på några hinder eller problem?

– Inte så vitt vi vet och den är också klar enligt tidsplan.

Störst park, störst invigning

Enligt Johanna Snickars är det inte bara parken som är den största i Sverige, utan invigningen förväntas också bli det.

– Ja, jag vågar påstå det. Jag har aldrig sett en invigning i den här skalan. Det är ganska sällan man har en publik invigning, där man också välkomnar allmänheten.

Eftermiddagen och kvällen är förlagd till Folkets Park, varifrån det går bussar till solparken där man får en guidad tur.

– Den är så pass stor, så det tar uppemot 15 minuter bara att köra igenom med bussen.

Vad tror ni om intresset för invigningen?

– Vi tänker och hoppas att det kommer runt 300 personer. Vi uppmuntrar att anmäla sig på förhand, så vi vet hur många som kommer och kan anpassa eventet efter det.

Digert program

I parken blir det ett omfattande program med allt från liveband och trubadur, gycklare och aktiviteter där lokala föreningar är inkopplade.

Landshövding Allan Widman klipper bandet och öppnar parken, det blir tal och för första gången visas ett nyskapat konstverk utanför solparken upp. Det är skapat av två konstnärer som också finns på plats dagen till ära för att berätta om konstverket och inspirationen till det.

– Det blir också matservering och chans att träffa representanter från alla involverade företag och kommunen.

Hur känns det att gå i mål?

– Jag tror alla involverade i projektet är jättestolta. Vi har haft ett otroligt stöd i kommunen, det har vi verkligen känt av, så det har betytt mycket. Hultsfreds kommun ligger långt fram i produktion av solkraft.