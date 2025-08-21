Vimmerbyföretag ber fogden om hjälp att få bort parkerad lastbil

Ett Vimmerbyföretag ber nu Kronofogden om hjälp att få bort en lastbil som har stått parkerad på deras anläggning i flera år. Foto: Pressbild

Ett företag i Vimmerby ber Kronofogden om hjälp för att få bort en lastbil som har stått parkerad på deras mark i flera år.

Ett lastbilsföretag i Vimmerby har ansökt om särskild handräckning från Kronofogden för att få bort en parkerad lastbil som stått på deras anläggning i fyra år.

I sin ansökan skriver företaget att lastbilen ej är i körbart skick och att den har stått där orörd under dessa år med många garantier om att den ska flyttas.

Enligt företaget ska lastbilens ägare ha tillsänts ett brev i maj där deadline var satt till 31 juni. Om lastbilen inte var flyttad innan dess skulle ärendet lämnas över till Kronofogden.

”Därefter har ingen kommunikation runt detta ägt rum mellan oss”, skriver företaget, som menar att det nu är dags att ta nästa steg.