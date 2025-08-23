Det kan vara en kärlekssaga – Vem är mannen Jane inte kan glömma?

Vem är mannen från Vimmerby som gjorde sådant intryck på Jane Sundbaum att hon inte kunnat sluta tänka på honom? Foto: MostPhotos

Den mannen har minsann gjort avtryck på Jane Sundbaum från Tranås. Men vem är han egentligen? – Jag vet att han är från Vimmerby, säger Jane som hoppas hitta den hon söker.

Det är sällan man får en så fin connection med en okänd människa, känner Jane Sundbaum som inte kunnat släppa tankarna på mannen hon träffade på en konsert i Tranås.

– Det var i lördags som Torsson spelade på Tranås Badhotell. Jag var där med min syster och några kompisar, berättar hon.

Ett gäng från Vimmerby

Det var många där i hennes egen ålder. Bland annat den här mannen som hon fick klart för sig är från Vimmerby. Hon har även ett förnamn, som hon väljer att inte gå ut med.

– De var ett gäng på fyra killar från Vimmerby. Alla var trevliga – men särskilt den här personen, säger hon och berättar hur hon ”visade honom vägen” förbi hennes eget gäng.

– Jag sa ”varsågod du får gå här”, varpå han sa ”Du jobbar med människor va? Jag ser det, du är så glad och fin”. Vi visade oss jobba med människor båda två, säger Jane Sundbaum.

Hade ni mer kontakt under kvällen?

– Ja, hela kvällen. Vi pratade och dansade ända till det var slut. Vi köpte en öl tillsammans och vi blev som ett litet gäng, de och vi. Han var väldigt trevlig.

– Han berättade om sina fritidsintressen, att han hade barnbarn och visade kort på dem. Han sa sig inte vara gift, men det vet man ju inte...

Kan inte släppa tanken

Men – på slutet gick allt tyvärr väldigt fort. Jane blev meddragen av sin syster, så hon hann inte säga hej då och står idag utan telefonnummer. Sedan var mannen och hans kompisar borta.

– Jag har inte kunnat släppa tanken på honom. Allting kändes så rätt. Vi var väldigt lika på något sätt, vi hade mycket att prata om.

Så nu skulle Jane Sundbaum vilja komma i kontakt med mannen. Hennes lösning blev att kontakta vår tidning, i hopp om att komma vidare i sitt sökande.

Dagens Vimmerby har Jane Sundbaums telefonnummer om du känner dig träffad och vill ha kontakt med henne är det bara att höra av sig till vår reporter.