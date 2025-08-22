Hon blev headhuntad till chefstjänst – "Här jag har mitt stora hjärta"

Katrin Karlsson är ny på tjänsten som verksamhetschef för elevhälsan i Hultsfreds kommun. "Jag brinner för de här frågorna", säger hon. Foto: Pressbild

Hon har varit rektor på Lindblomskolan, men har också mångårig erfarenhet av just den här rollen. I veckan tillträdde Katrin Karlsson som verksamhetschef för kommunens elevhälsa, efter att ha blivit headhuntad.

Katrin Karlsson från Vimmerby känns säkert igen av många vårdnadshavare efter att ha varit rektor på Lindblomskolan i Hultsfred i tre år. I måndags tillträdde hon en ny tjänst som chef för elevhälsan sedan Annika Dehlin slutat.

– Det känns roligt och stimulerande att verkligen få jobba med de frågorna jag brinner allra mest för – och som jag jobbat mycket med både som rektor och som chef för elevhälsan i Tingsryds kommun. Där jobbade jag i nio år, så det är inom elevhälsan jag har mitt stora hjärta.

Tar vara på kompetensen

Med tanke på Katrin Karlssons tidigare erfarenheter kan man säga att hon headhuntades att efterträda Annika Dehlin.

– Headhuntad låter så tjusigt, säger hon och skrattar. När det dök upp att tjänsten skulle bli ledig så kan man väl säga att Martin (Snickars, barn- och utbildningschef) "headhuntade” mig till den. Det känns bra att man vill ta vara på min kompetens.

Du nämner att du nu får jobba med dina hjärtefrågor, har du någon särskild sådan?

– Min stora hjärtefråga är alla barn som inte riktigt känner att skolan är för dem, eller att de har ett misslyckande med sig. Min dröm är att alla barn ska känna att skolan är för dem, att vi kan vara de viktiga vuxna de behöver och möta upp alla barn, säger Katrin Karlsson och fortsätter:

– Så jag vill jobba för att alla verksamheterna också ska ha det med sig, att vi vill möta alla barn och att alla barn ska känna att det är roligt att gå till skolan. Oavsett om man har det jobbigt och vad man har för omständigheter omkring sig.

"Elevhälsan ska stödja eleverna mot utbildningens mål och främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande", heter det.

Vad gör egentligen en chef för elevhälsan, om du sätter ord på det?

– Jag har ju precis börjat, kanske det ändras, men mitt huvuduppdrag, som jag ser det, är främst att leda och stödja medarbetarna inom de olika grupperna inom elevhälsan, som omfattar skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, psykologer och skolläkare. Att finnas med i deras vardag.

Katrin Karlsson har drygt tio medarbetare som hon är närmast chef för.

– Jag kommer jobba nära alla, även om jag inte är närmast chef över alla. Och inte minst kommer jag jobba kring elevhälsofrågorna med rektorerna. Där kommer jag ha mycket glädje av att jag jobbat som rektor i tre år.