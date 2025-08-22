BILDSPEL: Kungligt besök hos stort företag i Gamleby – ”Once in a lifetime”

Här välkomnas de till Gamleby och till Saab Barracuda. Foto: Tess Hartikka

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel var engagerade och ställde många frågor under besöket på Saab Barracuda i Gamleby. Foto: Tess Hartikka

Under fredagen var Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel på besök i Gamleby för att delta i firandet av ortens 750-årsjubileum. Första stoppet på programmet var ett besök hos Saab Barracuda, som är Gamlebys största privata arbetsgivare. – En önskan var att få komma hit till Saab Barracuda, vilket jag tänker kanske är en del av Kronprinsessan Victorias aktiva arbete inom Sveriges försvar och Nato, säger Louise Flygt, kommunikationschef på Västerviks kommun.

Saab Barracuda har haft verksamhet i Gamleby sedan 1957 och är idag en världsledande aktör inom utveckling och tillverkning av avancerade kamouflage- och signaturanpassningssystem. Deras teknik används bland annat för att minska synlighet och värmesignaturer hos fordon, utrustning och soldater, och därmed skydda dem från upptäckt.

Kronprinsessparet fick en guidad tur genom fabriken på fredagsförmiddagen.

– Vi kommer att visa vår fabrik och våra produkter. Det här är ju en helt unik verksamhet i världen. Sverige är väldigt bra på kamouflage, alltså vilseledning och avledning på olika sätt. Där har vi hittat olika tekniker för att möta det hotet. Det hotet blir mer och mer relevant nu i samband med Ukrainakriget. I det här besöket vill vi lyfta fram våra fantastiska medarbetare och visa vad de gör för fantastiska saker, säger Henning Robach, verksamhetschef på Saab Barracuda.

"Visa alla delar av Gamleby"

Besöket ingick som en del av firandet av Gamleby 750 och för att visa upp ortens olika verksamheter.

– Vi har haft en målsättning att försöka visa upp alla delar av Gamleby. Allt ifrån vilka som bor här, vilka aktiviteter som finns, arbetsgivare och så vidare, säger Louise Flygt.

På plats möttes Kronprinsessparet av flera representanter från Saab Barracuda. Två av de som var med på rundvandringen var Charlotta Fridell, som är produktionschef, och Åsa Stenberg som är utvecklingschef.

– Jätteroligt, det är ju något som verkligen inte händer varje dag. Once in a lifetime, säger Charlotta Fridell, produktionschef.

– Det var lite nervöst i början, men det var trevligt och de var ju otroligt intresserade och ställde jättebra frågor. Det märks att de är pålästa och har ett genuint intresse, säger Åsa Stenberg, utvecklingschef.

Få dela med sig av sin stolthet

– Härligt att få dela med sig lite av det som är vår stolthet, till kronprinsessparet som faktiskt är insatta i Svenska försvaret, fortsätter hon.

Henning Robach summerar betydelsen av besöket:

– För oss är det jätteroligt att de kommer hit. Det är en uppmärksamhet, roligt för våra medarbetare.