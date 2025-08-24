Regissören Richard Hobert är död

Den prisbelönta regissören och författaren Richard Hobert är död, meddelar hans familj till Ystads Allehanda. Han blev 73 år gammal.

Richard Hobert föddes i Kalmar 1951 men flyttade till Skåne i slutet av 1990-talet och kom att tillbringa många år i Kivik på Österlen.

Han inledde sin karriär i slutet av 70-talet och skrev och regisserade flera tv-serier, bland andra Skånska mord. Allra mest känd är han för sin långfilmssvit "De sju dödssynderna" som innehöll sju filmer.

Hobert fick sedan en mer internationell karriär med filmer som ”Alla älskar Alice” (2002) och ”En enkel till Antibes” (2011).

"Kommer sakna Richard något oerhört"

Richard Hobert är också författare. Så sent som i maj gav han ut sin tredje roman, ”Bye, bye Österlen” på Piratförlaget. Förlagschefen Augustin Erba säger till TT att Sverige ”förlorat en av sina största".

”Jag kommer sakna Richard något oerhört. Han var inte bara en historieberättare av rang, han var en varm och vänlig människa som jag kom nära under vår tid tillsammans. Vi pratade om livet och konstnärsskapet och det var en fröjd att få diskutera med någon som tog dessa frågor på så djupt allvar”, säger Erba i en skriftlig kommentar till TT.

Familjen säger till Ystads Allehanda att Richard Hobert avled efter en kort tids sjukdom. Han blev 73 år gammal.