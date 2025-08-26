KÄNSLIGA UPPGIFTER KAN HA LÄCKT EFTER ANGREPP

Känsliga uppgifter hos kommunen kan ha läckt ut. Genrebild. Foto: MostPhotos

Hultsfreds kommuns leverantör Miljödata har drabbats av ett cyberangrepp. Känsliga uppgifter från IT-systemet Adato som kommunen använder kan ha läckt.

Adato är en extern molntjänst som används av kommunens chefer i rehabiliteringsprocesser. Leverantören som driftar systemet har alltså drabbats av ett cyberangrepp.

Företaget kan varken bekräfta eller utesluta att känsliga uppgifter hamnat i orätta händer.

”Direkt när kommunen fick vetskap om händelsen sattes en arbetsgrupp ihop för att analysera risken för att känsliga uppgifter läckt ut. Systemet Adato är en extern molntjänst. Ett antal försiktighetsåtgärder vidtogs ändå för att säkra den egna IT- miljön”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunen är skyldig att informera personer som riskerar att ha fått uppgifter läckta och händelsen är polisanmäld.

Även Kalmar kommun har drabbats av händelsen.