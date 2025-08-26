KÄNSLIGA UPPGIFTER KAN HA LÄCKT – VIMMERBY OCKSÅ DRABBAT

Vimmerby kommun är också drabbat av cyberangreppet mot en leverantör. Foto: MostPhotos

Enormt många kommuner i landet använder Miljödata som leverantör. Efter att de drabbats av ett cyberangrepp finns det risk för att känsliga uppgifter läckt.

Kommunens leverantör Miljödata, som bland annat driftar IT-systemet Adato, har drabbats av ett cyberangrepp. Systemet används för att stötta kommunens chefer i rehabiliteringsprocesser.

"Enligt leverantören går det inte att varken utesluta eller bekräfta om känsliga uppgifter har läckt", skriver kommunen.

Flera andra kommuner, däribland Hultsfred och Kalmar, har redan gått ut med den här informationen.

Enligt GDPR är kommunen skyldig att informera de personer som fått, eller riskerar att få, sina personuppgifter läckta.

"Det gäller såväl kommunens nuvarande som tidigare anställda. Personuppgiftsincidenten har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten", skriver kommunen.

Den som är eller har varit anställd i kommunen och har frågor om detta hänvisas till att kontakta HR-avdelningen via mejl. Kommunen kommer löpande informera om läget, meddelar man.