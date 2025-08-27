MILJARDPROJEKTET I VÄSTERVIK I HAMN – INVIGDES I DAG

Miljardprojektet med en ny psykiatribyggnad i Västervik är nu invigd. Foto: Pressbild

Efter flera års byggarbeten är nu den nya psykiatribyggnaden i Västervik i bruk. På onsdagen skedde invigningen som samlar rättspsykiatri, psykiatrisk akutmottagning, mottagningar och vårdavdelningar under samma tak.

Den totala budgeten för det enorma projektet ligger på 1,2 miljarder kronor. Det är en nybyggnad i nio plan varav sju plan är ovan mark.

Byggnaden inrymmer rättspsykiatri, psykiatriska mottagningar, akutmottagning samt vårdavdelningar. I samband med inflyttning återöppnas också en avdelning inom rättspsykiatrin.

Totalt rör det sig om cirka 24 500 kvadratmeter.

– Med de nya lokalerna får specialistpsykiatrin en modern och ändamålsenlig vårdmiljö, nära sjukhuset och andra vårdverksamheter. Det stärker både samarbetet inom psykiatrin och med övrig hälso- och sjukvård, säger Mats Petersson, psykiatridirektör, i ett pressmeddelande.

Byggnaden har utformats i nära dialog med verksamheterna och med särskilt fokus på säkerhet, funktion och trygghet för både patienter och medarbetare. Stor vikt har också lagts vid att skapa en lugn och läkande miljö för patieterna och en god arbetsmiljö för de cirka 200 medarbetarna.

225 anställda i norra länet

Synpunkter från brukarorganisationer har tagits till vara i planeringsarbetet för att säkerställa att lokalerna svarar mot patienternas behov och erfarenheter.

Vuxenpsykiatri norr består av vårdavdelningar och mottagningar i Västervik samt mottagning i Vimmerby. Rättspsykiatrin består i dag av en vårdkedja från intag till utslussning och har hela länet som upptagningsområde. Verksamheten har drygt 200 medarbetare i Västervik och 25 i Vimmerby.

– I samband med flytten slår vi ihop två mottagningar. Det ger oss bättre möjligheter till samordning, kunskapsutbyte och ett sammanhållet arbetssätt. För patienterna innebär det en tydligare väg in i vården, säger Christian Jansson, verksamhetschef.

Projektet i Västervik är den sista etappen i utbyggnaden av psykiatrins lokaler i Region Kalmar län. Sedan tidigare har nya byggnader för psykiatrin färdigställts i Oskarshamn och Kalmar.