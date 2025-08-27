Konsumentverkets förslag i dag: Totalförbjud all telefonförsäljning

I en rapport som lämnas över till regeringen i dag föreslår Konsumentverket ett totalförbud av all telefonförsäljning. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Telefonförsäljning fortsätter att vara ett stort problem, med ett stort missnöjde från många konsumenterna. För att undvika telefonförsäljare svarar sex av tio personer inte på samtal från okända nummer, vilket gör att man kan missa andra viktiga samtal. Nu föreslår Konsumentverket ett totalförbud mot all telefonförsäljning.

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att utreda hur konsumentskyddet vid telefonförsäljning kan öka. Idag lämnade myndigheten över rapporten "Telefonförsäljning – en oönskad, olämplig och djupt problematisk affärsmetod" till regeringen.

I rapporten föreslår Konsumentverket att all telefonförsäljning förbjuds. I andra hand föreslås att ett opt-in-system ersätter dagens Nix-register. En opt-in-lösning innebär att försäljningssamtal är tillåtna endast till konsumenter som i förväg har klargjort att de är positiva till att bli uppringda.

– Telefonförsäljning berövar konsumenten initiativet och kontrollen över både vad som ska handlas och när det ska ske. Konsumenten överrumplas och möter oförberedd en angelägen säljare som oftast bara har en enda produkt att sälja. Affärsmetoden är problematisk i sin grundkonstruktion och förutsättningarna att ta till sig information och begrunda sina behov är undermåliga, oavsett om regelverket följs eller inte, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Högt antal anmälningar

Konsumentverket har under många år följt utvecklingen av telefonförsäljning. Trots tidigare insatser och regler, som Nix-register och krav på skriftliga anbuds- och avtalsbekräftelser, är telefonförsäljning fortfarande ett av de största konsumentproblemen, menar verket. Antalet anmälningar till Konsumentverket om vilseledande och aggressiv marknadsföring är markant högre för telefonförsäljning än för andra affärsmetoder, uppger man.

Vid telefonförsäljning är det också mycket vanligare att parterna inte är överens om det överhuvudtaget har skett något köp, konstaterar Konsumentverket. Medan konsumenter hävdar att de endast tackat ja till mera information eller till ett gratiserbjudande hävdar företaget att det är fråga om ett köp och kräver betalning, inte sällan för ett abonnemang med löpande kostnader. Enligt Konsumentverket är konsumenter med funktionsnedsättning och konsumenter med utländsk bakgrund mest drabbade.

Missar viktiga samtal

Statistik visar att åtta av tio undviker på olika sätt samtal från telefonförsäljare, sex av tio genom att inte svara på samtal från okända nummer. Nästan ingen är positiv till telefonförsäljning, inte heller inom befintliga kundrelationer, enligt Konsumentverket.

– Vad blir konsekvenserna när vi inte längre svarar i telefon av oro för att det är telefonförsäljare eller bedragare som ringer? Vi ser i undersökningen att människor missar viktiga samtal från till exempel sjukvården och polisen. Det är olyckligt för den enskilde och orsakar olika samhällsaktörer mycket merarbete, säger Cecilia Tisell.

”Oacceptabelt”

Lotterier/spel, krediter, elavtal, försäkringar, mobil- och tv-abonnemang samt hälsokost är exempel på produkter som ofta säljs via telefon.

– Krediter lämpar sig verkligen inte för telefonförsäljning. Att lockas och stressas att ta lån man kanske inte behöver och inte heller har råd med är oacceptabelt. Aggressiv marknadsföring av krediter bidrar till den problematiska skuldsättning vi ser i samhället i dag, säger Cecilia Tisell.

I rapporten konstaterar Konsumentverket att telefonförsäljning är en både "oönskad, olämplig och djupt problematisk affärsmetod".