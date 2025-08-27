Gator i centrala Vimmerby stängs av på lördag

Gator i Vimmerby stängs av till följd av det springlopp som väntar till helgen. Foto: Vimmerby kommun

På lördag stängs gator i centrala Vimmerby av. Det beror på att Länsförsäkringar Kalmar anordnar ungdomslopp på Stora Torget.

Den 30 augusti är det dags för ett springlopp för barn och ungdomar i de centrala delarna av Vimmerby. Utgångspunkten är Stora Torget i Vimmerby.

Torget och angränsande gator kommer att vara avstängt för trafik mellan 08.00 och 16.00.

Storgatan stängs av från Sevedegatan och hela Storgatan till Drottninggatan. Sevedegatan stängs av med grinden vid torget och hela vägen till Badhusgatan. Kyrkogårdsgatan stängs av mellan Stångågatan och Sevedegatan.

"Vi tackar för visad hänsyn och förståelse", skriver kommunen.