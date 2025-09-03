Dags för andra upplagan: En heldag för att lära känna Storebro lite bättre

Storebroprofilen Ove Olsson är en av många som har engagerat sig i den andra upplagan av vändagen This is Storebro som går av stapeln den 13 september. Foto: Arkivbild

I fjol fick man stöd av Kalmar läns museum. I år står Storebroborna på egna ben. För andra året arrangeras nu This is Storebro – en vändag för att lära känna orten lite bättre. – Ett stort engagemang skapar en heldag för alla åldrar, säger Storebroprofilen Ove Olsson.

Den 13 september bjuder Storebros föreningar, företag och privatpersoner för andra gången in till en stor vändag för alla åldrar – ett tillfälle både för Storebrobor och besökare utifrån att lära känna orten närmare.

Vid premiärupplagan av This is Storebro, som är namnet på evenemanget, förra året sades det att det skulle bli återkommande. Och så blir det nu.

Det hela tog sin början i projektet "Unika historiska Kalmar län" där utvalda orter i Kalmar län lyftes fram med Kalmar läns museum i ryggen. Förra vintern var det dags för Storebro som ort nummer två i Vimmerby kommun. Under 2024 uppmärksammades det på flera sätt på orten, med den stora höjdpunkten i vändagen This is Storebro i september, som nu alltså får en fortsättning.

En heldag för alla

I år utlovas en heldag fylld av öppna lokaler, fabriksvisningar, utställare, försäljare, scenunderhållning i Storebroparken och gemenskap.

I år är det för övrigt 50 år sedan Abba spelade i parken, och detta kommer så klart uppmärksammas extra under dagen med bland annat ett speciellt Abba-tema på scen och möjlighet att få sig en Abba-inspirerad retrofrisyr tillfixad. Kvällen avslutas i Gillestugan med musikquiz, mat och dryck.

– Vi har ju kallat det här för en vändag. Med det menar vi en dag som ger möjlighet för människor i alla åldrar att lära känna både varandra och Storebro bättre – och då inte bara Storebrobor, utan alla runtomkring i Vimmerby och Hultsfreds kommun. Många av aktiviteterna kommer folk utifrån definitivt att tycka om, säger Ove Olsson, som är ordförande i intresseföreningen i Storebro.

Imponerande program

Ove Olsson ger även ett par tips på upplevelser som utsocknes besökare inte får missa.

– Det nedre bruket håller öppet denna dag och gjuteriet kommer gjuta två gånger. Där får man följa hela processen – otroligt spännande. Sedan vill man ju inte missa visningarna av herrgården, denna Storebros vackraste byggnad som uppfördes 1824, renoverades för några år sedan och är i ett fantastisk skick, säger han.

Men vändagen vänder sig som sagt till alla – och det är sannerligen ett imponerande program man har fått ihop från tidig förmiddag till sen eftermiddag, och sedan också kvällen.

– Jag kan bara hålla med. Det är en bred och bra mix som har gjorts möjlig tack vare ett stort engagemang från föreningslivet, företagen och människorna i Storebro. Hit ska alla vara välkomna och utan att det ska behöva kosta någonting. Det här har blivit en gemensam sak att samlas kring och som har blivit viktig, säger Ove Olsson.