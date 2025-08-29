FLICKORS RESULTAT OROAR KRAFTIGT – NU TAS NY PLAN

Lägsta andelen behöriga sedan 2017/18 bland niondeklassarna. Lägsta på tio år som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. Siffrorna för läsåret 2024/25 är inte upplyftande. Sticker ut mest gör att flickornas resultat dalar. – Det finns att jobba på, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C)..

Vid nämndens senaste sammanträde höll kvalitetssamordnaren Bertram Stenlund Fridell en presentation av skolresultaten för läsåret 2024/2025.

Det var allt annat än upplyftande läsning. I årskurs sex har 73 procent av eleverna fått betyget A till E i alla ämnen. Flickor och pojkar har där liknande resultat och det är faktiskt något bättre än de 68 procent det var föregående läsår. På högstadiet var dock siffrorna mindre roliga. Det genomsnittliga meritvärdet låg på 208,7 – vilket endast varit lägre just 2023/24 om man tittar på de senaste tio åren. Då låg det på 207,6 i genomsnittligt meritvärde.

Andelen som var behöriga till ett yrkesprogram låg på 82 procent. Det var den värsta siffran sedan 2017/18, då motsvarande låg på 75,2 procent. Föregående läsår var det 87 procent och 2022/23 var det hela 94 procent.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 65 procent. Det är tangerat bottenrekord och lika illa var det 2023/24. Bäst under den senaste tioårsperioden var det 2020/21, då 84 procent nådde kunskapskraven i alla ämnen.

I presentationen noterar Bertram Stenlund Fridell att det är stor skillnad mellan skolorna och att Vimarskolan har relativt hög behörighet. Astrid Lindgrens skola ligger däremot på väldigt låg behörighet. Där är det låga resultat i de flesta ämnen.

Det är en högre andel pojkar som fått betyget A till E i alla ämnen och mönstret är likadant på båda skolorna. När det gäller meritvärdet skiljer det sig mer mellan könen. På AL-skolan, bland niondeklassarna, har pojkarna högre meritvärde än flickorna och på Vimarskolan är det tvärtom.

Satsar på kuratorer

Totalt handlar det om 32 elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. En majoritet av dessa gick på AL-skolan och det var totalt sett tio fler än föregående läsår. Det är lika många flickor som pojkar som inte nådde behörighet.

17 av dessa elever hade en total frånvaro som var högre än 20 procent under vårterminen och en majoritet av dessa var flickor. 14 procent av eleverna hade ett åtgärdsprogram.

Här ser man en mycket oroväckande trend vad gäller just unga flickor och deras studieresultat.

”Det som börjat synas som en trend de senaste åren är att flickornas resultat sjunker, framför allt i högre åldrar. Vi kan se att det blir tydligare att det finns flickor som underpresterar på grund av psykisk ohälsa. Det korrelerar också med högre frånvaro. Det här verkar följa ett nationellt mönster”, skriver Bertram Stenlund Fridell i ett mejl till vår tidning.

Kommunen har nu tagit fram en ny plan för ökad skolnärvaro.

”Den ska implementeras för att vi tidigare ska kunna hitta kärnorsaker när frånvaron börjar dyka upp”, skriver Stenlund Fridell.

Vad innebär den här planen rent konkret och hur ska det hjälpa?

”Planen är framtagen för att skapa en helhetssyn på hur frånvaro kan förebyggas och hur skolan ska agera när frånvaro uppstår. Vi har samlat verktyg som ska hjälpa till för att skolan ska kunna hitta orsakerna till frånvaron. Den innehåller också rena rutiner/arbetsgång vid uppföljning av frånvaro och hur det ska hanteras. Det är framför allt rektorer som ansvarar för insatser på respektive skola, utifrån vad som framkommer i deras analys, men huvudmannen följer upp arbetet genom bland annat det systematiska kvalitetsarbetet. En insats som sätts in är att förstärka kuratororganisationen just utifrån elevernas försämrade mående”, skriver Stenlund Fridell.

Innebär det några nya tjänster?

”Vi kommer att utöka med en halv kuratorstjänst. Den kommer att finansieras med hjälp av statsbidrag”.

En del i den nya planen, som nämnden antog i maj, innebär att man kan utfärda viten mot vårdnadshavare, när att allt annat anses prövat och genomfört, och den ogiltiga frånvaron består.

Ingen rolig läsning

På Vimmerby gymnasium var det åtta av tio elever på ett högskoleförberedande program som fick examen. Det var en högre andel än 2024, då det låg på 76 procent. Samtidigt var det klart lägre än åren dessförinnan. På yrkesförberedande program låg andelen på 86 procent att jämföra med 78 procent 2024.

Totalt var det 82 procent som fick sin gymnasieexamen på Vimmerby gymnasium. 2024 var det 77 procent och åren dessförinnan oftast 88 procent. Sammanlagt var det 22 elever som inte uppnådde examen.

Lars Sandberg (C), som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden, konstaterar att genomgången inte var någon rolig läsning.

– Generellt ser vi en nedgång i antal behöriga och godkända ämnen. Det finns att jobba på, det gör det, säger han.