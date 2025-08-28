HÖGSTA CHEFEN I REGIONEN SLUTAR

I 20 år har Ingeborg Eriksson arbetat inom Region Kalmar län. De senaste åtta åren har hon varit regiondirektör och därmed regionens högsta chef.

Snart går det att söka ett riktigt toppjobb i länet. Regiondirektören Ingeborg Eriksson har nämligen tagit beslut om att sluta efter åtta år på den tunga posten.

Totalt har hon arbetat inom regionen i 20 år.

– Jag har haft fantastiskt fina år, först i landstinget och sedan i regionen. Det har varit både roligt och utvecklande, fullt av så väl utmaningar som möjligheter. Men nu är det dags för ett nytt ledarskap som fortsätter att föra utvecklingen i regionen framåt. Förr eller senare är det dags att lämna vidare till någon annan och jag har bestämt mig för att tiden är kommen, säger Ingeborg Eriksson.

Blir kvar tills en ersättare finns på plats

Hon har fått hantera flera stora och komplexa frågor under sin tid som regiondirektör. Allt från att landstinget och regionförbundet gick samman och bilade Region Kalmar län till en världsomfattande pandemi.

– Att jag har fått möjligheten att vara med och bidra i ett viktigt välfärdsuppdrag under så här lång tid har varit en ynnest. Jag kan inte nog understryka hur mycket jag uppskattar de chefer och medarbetare som jag har fått jobba tillsammans med under de här åren. Det är ingen slump att Region Kalmar län har fina resultat i många nationella jämförelser och att vi haft det under lång tid.

Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) säger sig vara tacksam över allt Ingeborg Eriksson bidragit med.

– Hon är en mycket skicklig regiondirektör, som med erfarenhet och klokskap har lett regionen under många år. Hon har tagit oss igenom många utmaningar, inte minst de senaste årens ekonomiska svårigheter, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Nu inleder regionen rekryteringen av en ny regiondirektör. Ingeborg Eriksson kommer att sluta först när en efterträdare finns på plats.