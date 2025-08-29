Vännerna anordnar garage- och trädgårdsloppis – samlar in pengar till Gaza

Linnea Nestor bjuder tillsammans med ett gäng vänner in till loppis på Källgatan på lördag. "Retro dockvagn, massor av dinosaurier, barn- och babykläder och damkläder" är lite av vad som kommer att gå och fynda under dagen. Foto: Privat

På lördag satsar kompisgänget Linnéa Nestor, Emma Palerbro, Lizette Olofsson, Janna Corneliusson och Katrin Kernell på en gemensam loppis på Källgatan 2 i Vimmerby. Förra året anordnade några i gänget en mindre loppis, och i år satsar de större. – Vi kommer också sälja lite kaffe och skänka pengarna vi får in för det till någon organisation som hjälper barnen i Gaza, berättar Linneá Nestor.

I helgen blir det stor loppis på Källgatan 2 i centrala Vimmerby. Barnkläder, babykläder, leksaker och damkläder kommer det finnas mycket av, och dessutom prylar och roliga inredningsdetaljer.

– En av oss är kostymör och en är rekvisitör så det kan nog finnas en hel del sådana grejer som man kan bli riktigt glad över att fynda, säger Linnéa, vars trädgård och garage blir platsen för loppisen.

Under dagen kommer det även finnas en enklare kaffeservering där förtjänsten går till hjälp till barnen i Gaza.

– Vi tänker mycket på den situationen och barnen och jag tänker att kan man göra något litet så ska man absolut det. Vi vill uppmärksamma att det pågår. Man vänjer sig vid att höra om det, men för barnen som lever där pågår det hela tiden.