Förberett och klart för ny marknadsfest i Hultsfred – så ser upplägget ut

Ett tydligt och klassiskt sensommartecken är Hultsfreds marknad. Nu på lördag anordnas årets marknad plus att det blir förmarknad på fredagskvällen. – Jag hoppas att folk kommer hit och att vi får en trevlig marknadshelg, säger Charlie Olsson, verksamhetsansvarig i Hultsfreds FK.

Det är med glädje som fotbollsföreningens verksamhetsansvarige Charlie Olsson konstaterar att vädret ser ut att bli bra under marknadshelgen.

– Det kommer väl regna lite i natt och i morgon bitti och sedan verkar det vara hyfsat väder. På lördag ser det ut som att det blir över 20 grader. Jag hoppas verkligen att det stämmer, då får vi en fin dag, säger Charlie Olsson.

"Det är okej, men jag är inte nöjd"

Årets upplaga av Hultsfreds marknad blir snarlik som förra årets marknad.

– Vi ökade från 98 knallar till 120 knallar i fjol och har 120 knallar och 130 bokade platser i år. Vissa knallar har fler platser, till exempel Mariannelunds karamellkokeri som har tre platser. Det känns bra och är stabilt. Det är ingen markant sänkning och ingen markant höjning som det ser ut just nu. Man vet aldrig, det kan dyka upp fem, sex, sju, åtta stycken knallar på marknadsdagen.

Vad tycker du om siffran?

– Jag tycker att det är okej, men jag är givetvis inte nöjd. Det ska man aldrig vara. Jag vill ha in ännu fler knallar, men jag vill inte ha in något som vi redan har. Jag vill ha in något annat, något som tillhör något. Vi har fått säga nej till en hel del knallar för att de har samma sortiment och det är framför allt knallar som vill sälja kläder och hamburgare. Annars hade vi kunnat haft hur mycket som helst, men då är risken att det hade blivit sämre framöver om vi hade plockat in för mycket av samma sortiment. Det är inte bra att skapa för mycket konkurrens, då kommer inte knallarna tillbaka för att de säljer för dåligt och besökarna tycker att det är tråkigt att det är samma sak överallt.

Så många besökare hoppas Olsson på

Till årets marknad har arrangören skapat ett nytt område som kallas för ”Bygdens hantverk och delikatesser”.

– Där har vi försökt få tag på så mycket lokala, mindre aktörer som möjligt. Jag hade väl hoppats på att få in lite mer än vad jag har fått, men jag tror att det kan växa när folk får se hur det kan funka. Det kommer ligga i anslutning till hembygdsparken där Slöjdens dag anordnas.

Hembygdsparken och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar Slöjdens dag i samband med Hultsfreds marknad. Hemvärnets musikkår kommer bland annat uppträda i hembygdsparken.

Charlie Olsson hoppas att Hultsfreds marknad blir lika välbesökt som tidigare år.

– Vi hoppas på att det ska bli bra och förhoppningsvis bättre än vad det var förra året. Det är svårt att säga en exakt siffra. Vi brukar säga att vi ligger runt 15–18 000 personer och vi vill gärna upp på 17–18 000 personer.

Marknadshelgen inleds med en förmarknad på fredag kväll. Då kommer tivolit vara igång samtidigt det blir matservering och dj inne på Skaken. Tivoli park och festival från Örebro är ansvarig för tivolidelen och kommer till Hultsfred med sex-sju åkattraktioner.

– Det lär komma en hel del matutställare redan på fredagen. Knallarna har möjlighet att sälja sina grejer på fredag kväll. En del väljer att komma redan på fredagen, men majoriteten kommer på lördagen.

Hur ligger ni till med förberedelser inför marknaden?

– Det känns faktiskt bra. Det känns som att vi ligger i fas och att vi kanske till och med ligger lite i framkant. Jag själv håller just nu på och kritar upp för fullt.

"Vi börjar vända trenden"

För andra året i rad är Charlie Olsson med och arrangerar Hultsfreds marknad. Han trivs med att organisera och styra ett så pass stort event i sann föreningsanda.

– Jag tycker bara att det är kul. Sedan kan det vara så där ibland att knallarna har inga arbetstider och kan ringa klockan 21 på kvällen. Det kan vara lite halvjobbigt, men annars tycker jag att det är kul. Det är kul att få göra något stort med klubbens ideella krafter.

HFK märker att det har blivit svårare att engagera personer ideellt, men Olsson är hoppfull om en ljus framtid.

– Det känns någonstans som att vi börjar vända trenden. Det är i alla fall magkänslan. Vi hade jättemycket folk som ställde upp ideellt under Solkulla cup och har jättemånga som ställer upp nu under marknaden.

Vad beror det på?

– Det är nog för att vi verkligen berättar vad pengarna går till och vad det faktiskt kostar att driva en förening och försöka ge så mycket som möjligt tillbaka till ungdomslagen. Då är det lite lättare att få dem att arbeta. Många säger att de hellre arbetar en, två, tre, fyra dagar istället för att hålla på och sälja massa produkter. Vi har dragit ner på sådan försäljning och det verkar vara väldigt uppskattat.