Lagändringar under året – så påverkas du

Ett flertal lagändringar gör avtryck i vanliga människors vardag under 2025. En del av dessa märks direkt i plånboken, som sänkta skatter och nya regler för lån. Andra är av mer administrativ karaktär, men likväl betydelsefulla.

Årets lagändringar handlar om både lättnader och skärpta krav för hushåll och småföretag. Gemensamt för dem alla är att de påverkar hur vi sparar, handlar, reser och i vissa fall hur vi definieras som personer. Här följer ett urval av några av de lagändringar som inverkar mest på vår vardag.

Skatteändringar som påverkar plånboken

Den 1 juli försvann flygskatten. Det betyder att inrikesresor och många utrikesresor blir något billigare. Samtidigt sänktes energiskatten på bensin och diesel, vilket märkts av direkt vid pumpen, även om priserna förstås styrs av fler faktorer.

För hushåll som investerar i grön teknik har solcellsavdraget justerats, från 20 till 15 procent. Det finns alltså fortfarande ett stöd för den som vill producera egen el, men skattefördelen är lite mindre jämfört med tidigare.

Allt striktare regler för spel på nätet

Det svenska licenssystemet för nätcasino har skärpts ytterligare under året. Det tidigare förbudet mot spel på kredit gäller nu även för indirekta vägar och innebär därmed att betalningar via mellanhänder stoppas. Samtidigt har penningtvättskontrollerna blivit mer omfattande och det krävs därför tydligare verifiering för insättningar och uttag av vinster.

Spelreklamen har fått skarpare regler avseende vad som räknas som måttfullt, vilket bland annat påverkar det tonläge som får användas i annonser. Kravet på att spelbolagen tar tydligt ansvar för att följa spelarnas mönster och agerar tidigt vid tecken på risk har dessutom skärpts. De system som används för att övervaka insättningar och spelbeteenden har i och med detta blivit mer avancerade.

Ränteavdrag på lån utan säkerhet halveras

Ränteavdraget på lån utan säkerhet har halverats. Det betyder att man bara får göra avdrag för 50 procent av räntekostnaden i deklarationen. Nästa år kommer avdraget att försvinna helt. Lån utan säkerhet är exempelvis blancolån, mindre konsumtionskrediter och kontokrediter som inte är knutna till en bostad eller annan säkerhet.

Ändringen innebär en märkbart högre kostnad för den här typen av lån. Beloppen kommer fortfarande att vara förifyllda i deklarationen, men till ett lägre avdrag. Tanken är att fler ska styra om sina lån till mer hållbara lösningar och att sårbarheten i privatekonomin därmed ska minska.

Skattefri grundnivå på ISK

Det har blivit lite mer förmånligt att spara i investeringssparkonto eller motsvarande. Belopp på upp till 150 000 kronor beskattas inte alls längre. Ändringen sker automatiskt, så som sparare behöver man inte göra något särskilt i deklarationen. Nästa år höjs gränsen ytterligare.

För den som sparar som buffert, alternativt till barnen eller pensionen, är det här en förändring som ger lite extra skjuts till ekonomin, utan komplicerat upplägg eller att det krävs några knep.

Ny ordning för att ändra juridiskt kön

Från och med i år kan man ändra sitt juridiska kön utan att det nödvändigtvis finns en koppling till genomförda medicinska ingrepp. Möjligheten är öppen för personer från 16 års ålder och det är Socialstyrelsen som genomför en prövning av att uppsatta kriterier uppfylls. Efter positivt beslut ändrar Skatteverket uppgiften om kön i folkbokföringen.

Det här är en förändring som skiljer det juridiska från det medicinska och syftar till att möjligheten att ändra juridiskt kön ska bli mer rättssäker och tillgänglig för alla. Förändringen får effekt i allt från id-handlingar till hur man registreras i olika system. För unga som vill ansöka krävs vårdnadshavares samtycke.

Skärpt sexköpslag – även på distans

Sexköpslagen har både skärpts och bytt namn. Från 1 juli heter brottet ”köp av sexuell handling” och omfattar nu även situationer där handlingarna sker på distans, exempelvis via nätet. Syftet är att möta en ny verklighet, där digitala tjänster används för att förmedla sex mot betalning.

Förändringen innebär att fler handlingar blir straffbara, oavsett var köparen befinner sig, med oförändrat kännbara straffskalor. Lagändringen är en del av ett bredare paket som syftar till att stärka skyddet för utsatta och tydligare markera samhällets syn på sexköp.

Gårdsförsäljning av alkohol i liten skala

Från 1 juni i år kan små, oberoende producenter av vin, öl eller sprit sälja sina produkter direkt till besökare. Försäljningen får ske i samband med arrangerade visningar eller provningar och är begränsad till mindre volymer per person och besök. Kommunen ansvarar för att ge tillstånd och att följa upp att reglerna efterlevs.

För producenterna innebär detta nya möjligheter att utveckla landsbygdsturismen och för besökarna att de får en chans att ta med sig en flaska hem. Reglerna är dock tidsbegränsade, systemet ska utvärderas innan det eventuellt blir permanent.