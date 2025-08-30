Miniminivån sänks – så många vargar ska det finnas här

Minimivärdet för varg kommer minskas och Länsstyrelserna har nu tagit fram ett nytt förslag. Foto: MostPhotos

Länsstyrelserna har tagit fram nya miniminivåer för vargbeståndet i södra och mellersta förvaltningsområdet. 46 stycken får det finnas i södra förvaltningsområdet.

Kalmar län ingår i det södra förvaltningsområdet tillsammans med Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Gotland, Jönköpings län, Östergötland och Södermanland. Den nuvarande miniminivån i området är 75 vargar i södra förvaltningsområdet och 225 i det mellersta. Regeringen har fattat beslut om att minska det nationella referensvärdet till 170, jämfört med dagens 300.

Den nya uppdelningen blir 46 i södra förvaltningsområdet och 124 i det mellersta förvaltningsområdet. I norr ska nivån vara noll med hänsyn till rennäringen.

– De 16 länsstyrelser som berörs har i samverkan tagit fram förslagen till nya miniminivåer i Södra och Mellersta förvaltningsområdet. Länsstyrelserna är också eniga om vikten av den regionala förvaltningen av vargstammen, berättar Allan Widman, landshövding i Kalmar län, som samordnat yttrandet för det Södra förvaltningsområdet.

Beslut om miniminivåerna fattas av Naturvårdsverket och det beslutet ligger sedan till grund för länsstyrelsens beslut om licensjakt.