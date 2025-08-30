Var efterlängtade efter förra årets bakslag – ställer in igen

Byfolkets Smålandsrulle tvingades kasta in handduken till Hultsfreds marknad förra året. I år var det ett efterlängtat inslag – men sent på fredagen kom ett nytt tungt besked.

Smålandsrullen, som gör vegetariska rullar, fick kasta in handduken 2024 och kom inte till Hultsfreds marknad. Då berodde det på en trasig lastbil.

Med andra ord var Byfolkets Smålandsrulle ännu mer efterlängtade i år.

Men nu visar det sig att handduken kastas in igen.

"Vi hade verkligen sett fram emot att möta er på Hultsfred marknad – vi vet hur många av er längtat efter en nygräddad Smålandsrulle. Ni betyder så mycket för mig, oss och för Smålandsrullen. Men just nu är jag helt slut efter en intensiv period med jobb som lärare, småbarn hemma och livet i stort, och jag behöver lyssna på kroppen den här gången. Därför kommer vi inte kunna vara på plats. Jag vill vara ärlig mot er, men samtidigt rädd att ni blir besvikna", skriver man i ett inlägg.

Smålandsrullen har annars varit på just Hultsfreds marknad under väldigt många år.