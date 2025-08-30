Dags för fjolårssuccén att upprepas – ännu fler utställare i morgon

Premiäråret blev det braksuccé med över 2 000 besökare. I morgon, ett år senare, är det återigen dags för hantverksmarknad i Gästgivarehagen i Vimmerby. – Självklart hoppas vi på samma fina uppslutning även i år, säger arrangören Carita Thörn

De ligger bakom Spöksmyget, insamlingsprojektet Vår stora dag och loppisarna i Folkets park i Vimmerby. Förra året drog Carita Thörn och hennes gäng i gång ytterligare ett jätteprojekt; hantverksmässan i Gästgivarehagen.

Och vilken succé det blev. 28 utställare anmälde sig och fler än 2 000 besökare kom till den idylliska oasen i Vimmerby.

I morgon, söndag, är det dags för årets upplaga. Konceptet är detsamma, men både antalet utställare, medarbetare och våffeljärn är fler.

Ännu fler utställare

– Vi kunde inte ens i vår vildaste fantasi inbilla oss att det skulle komma så många besökare. Man är ju lite försiktig, så jag trodde väl på 200-300, men självklart hoppas vi på samma fina uppslutning även i år, säger Carita Thörn och skrattar.

– Den här gången känns det som att vi har handlat så vi klarar oss, och kan jobba bort köerna i kaféet och till våfflorna. Man kan säga att vi har sett över och åtgärdat de misstag vi gjorde förra året.

Antalet utställare har ökat från fjolårets 28 till 35 i år.

– Det är några nya som har hört av sig och vill vara med, och det är så klart jätteroligt. Vi försöker fokusera på det genuina, kvalitet och bredd i utbudet. Det är fantastiskt hur många duktiga lokala hantverkare det finns där ute, säger Carita.

Överskottet till synskadad flicka

Liksom i fjol kommer överskottet från marknaden gå till det barn i närområdet som projektet Vår stora dag har beslutat ska få sin önskedag uppfylld.

– Den här gången är det en tjej i kommunen som har en ögondefekt. Hon ville åka med sin familj till Kolmården, så det ska hon få göra. Sedan beror det på hur stort överskottet blir, om pengarna räcker till ytterligare något, berättar Carita Thörn.

– Förra året fick vi in 11 000 kronor på vår egen fika- och våffelförsäljning. Med lite nyheter i år, som exempelvis kakfat, vore det härligt om vi kunde nå dit även denna gång. Det är jättemånga som bakar och skänker, så om alla kommer och fikar så blir det en bra slant. Förra året märkte vi att folk gillar att pengarna går till en bra sak, det var många som till och med betalade lite extra för sin korv eller fika.

Vilken är er största utmaning i år?

– Jag känner att vi nog har förberett oss väl, och den hjälp vi har fått av både kommunen och Hembygdsföreningen är vi jättetacksamma för. Parkeringen är ju alltid något man funderar på, men där har vi delat av så större delen av gräsmattan kommer fungera som parkering, och vi har även parkeringsvakter där. Men visst; om några kunde ta cykeln eller ta sig en promenad hit så vore det nog bra.