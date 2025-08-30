Strömavbrott i både Vimmerby och Hultsfred på lördagen

På lördagsmorgonen har det varit strömavbrott i både Vimmerby och Hultsfred. I Vimmerby är strömmen åter medan vissa fortfarande väntar i Hultsfred.

I Vimmerby kommun berördes knappt ett 300-tal hushåll utanför Rumskulla med omnejd. Strömavbrottet varade mellan strax efter klockan åtta och 09.15.

Nu ska strömmen vara åter för samtliga, meddelar Eon.

I Hultsfred har det också varit strömavbrott, men där är strömmen också åter för de flesta. Ett drygt 15-tal är fortsatt utan vid 09.30-tiden.

I Hultsfred beror avbrottet på en skadad matarkabel. ”Vi har tekniker på plats som kommer att reparera skadan”, skriver Eon.

Där väntas strömmen vara tillbaka vid 11.30-tiden.