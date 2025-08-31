MAN DÖD EFTER FYRHJULINGSOLYCKA I GRANNLÄNET

En otäck fyrhjulingsolycka inträffade på söndagsmorgonen i Yxbacken utanför Norrköping. En person är nu död.

Det var vid 09.20-tiden som polisen fick larm om olyckan. Den första beskrivningen av händelsen var att det rörde sig om en fyrhjulingsolycka, där föraren på något sätt hamnat under fordonet.

En timme senare meddelade polisen att den drabbade hade förts med ambulans till sjukhus från skidbacken. Skadeläget bedömdes då som allvarligt. Lite senare kom beskedet att ytterligare en person skadats i samband med räddningsarbetet och förts till sjukhus.

Vid 13.20-tiden gick polisen ut med att den man i 60-årsåldern som skadades vid fyrhjulingsolyckan avlidit av sina skador. Mannens närmast anhöriga har underrättats om dödsfallet.

Händelsen kommer hanteras som en arbetsplatsolycka.

Läget med den person som skadades vid insatsen är oklart och denne vårdas fortsatt på sjukhus.