Nu höjs panten på burkar och pet-flaskor: "Mer attraktivt att göra rätt val”

Panten höjs från en till två kronor på små pet-flaskor och burkar och från två till tre kronor på stora pet-flaskor. Foto: Niclas Albinsson/Pressbild

Från och med i dag, den 1 september, börjar förpackningar med de nya pantbeloppen synas på butikernas hyllor. För burkar och små flaskor höjs panten från en till två kronor och för stora pet-flaskor blir det en höjning från två till tre kronor.

Redan under våren öppnade Returpack upp för om- och nyregistrering av artiklar med de nya pantbeloppen. Från och med den 1 september 2025 får produkterna säljas och går att panta i pantautomaterna. Målet med panthöjningen är att stimulera till att panta ännu mera.

”Panten beskrivs ofta som smörjmedlet i pantsystemet, den lilla extra drivkraften som gör att det fungerar så effektivt. Nu höjs pantpengen på alla förpackningar, vilket gör det ännu mer attraktivt för konsumenterna att göra rätt val”, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Returpack/Pantamera, i ett pressmeddelande.

Pantautomaterna är uppdaterade och redo att ta emot de nya förpackningarna. Det är i sin tur upp till alla producenter att löpande uppdatera sina förpackningar, som också måste testas och godkännas av Returpack för att säkerställa att de kan materialåtervinnas till nya dryckesförpackningar, igen. Under en övergångsperiod kommer det därför parallellt att finnas produkter med de högre och lägre pantbeloppen i butikerna.

”Vi har närmare 11 000 aktiva produkter i pantsystemet som ska ställas om till de nya pantbeloppen. Omkring ett hundratal har redan uppdaterats och fler är på väg. Det är alltid beloppet på pantmärket som gäller när du pantar”, säger Katarina Lundell.