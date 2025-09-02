Fint erkännande – Västerviks sjukhus bäst i undersökning

Sveriges yngre läkares förening, SYLF, anser att Västerviks sjukhus är bäst i Sverige på att utbilda AT-läkare. Västerviks sjukhus är dessutom näst bäst i landet sett till de senaste 25 åren.

Sedan år 2001 har Sveriges yngre läkares förening, SYLF, mätt och utvärderat AT-utbildningens kvalité i hela Sverige varje år. Rapporten är tänkt som en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring och bygger främst på enkätsvar från SYLF:s olegitimerade medlemmar. Ickemedlemmar har också möjlighet att besvara enkäten.

I år anser AT-läkarna att Västerviks sjukhus är bäst i Sverige och tittar man på de senaste 25 åren är Västervik näst bäst i landet.

”Det är väldigt roligt. Framför allt andraplatsen i 25-årsrankningen eftersom den visar att vi har bra kvalitet över tid på vår AT-utbildning”, säger Anna-Kajsa Sjöberg, överläkare medicinkliniken, AT-chef och studierektor på Västerviks sjukhus, i ett pressmeddelande.

"Vår främsta rekryteringsbas"

Anna-Kajsa Sjöberg menar på att sjukvården i Västervik fungerar väldigt bra generellt och att AT-läkarna känner sig delaktiga och får ansvar, vilket gör att sjukhuset har ett gott rykte bland AT-läkarna.

”AT-läkarna är absolut nödvändiga för att verksamheten ska fungera och det är viktigt att känna. De är också vår främsta rekryteringsbas för ST-läkare och här får de växa under god handledning. Medarbetarna både på sjukhuset, i primärvården och psykiatrin, har gjort ett fantastiskt jobb för att få AT-läkarna att trivas och utvecklas till kliniskt kompetenta legitimerade läkare”, säger Anna-Kajsa Sjöberg.

Länssjukhuset i Kalmar placerar sig som nummer 16 av 64 i årets rankning. Oskarshamns sjukhus föll bort ur mätningen på grund av för få antal svarande.